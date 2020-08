Nonostante il break estivo dai palinsesti Mediaset, Uomini e donne sta facendo parlare di sé. Uno dei protagonisti dell'ultima stagione del dating-show di Maria De Filippi, Nicola Vivarelli, ha condiviso un messaggio con i follower su Instagram, scatenando non poche polemiche. Il post in questione contiene uno scatto estivo del 26enne e, a corredo dello stesso, è riportato un messaggio con una riflessione sulla vita in generale e sull'innamoramento: "Uno sguardo può farmi innamorare", queste alcune delle parole scritte dal giovane.

Per qualcuno, però, Vivarelli alluderebbe alla sua frequentazione con Gemma Galgani alla corte di Uomini e Donne: la conoscenza tra i due viene criticata per via della notevole differenza di età che li separa.

Nicola Vivarelli su Instagram: 'Uno sguardo mi può fare innamorare'

Nella pausa estiva in corso di Uomini e Donne, Gemma Galgani appare assente mentre il suo conoscente, Nicola Vivarelli, continua a essere molto attivo sui social. In particolare, su Instagram, l'ufficiale di marina mercantile ha condiviso con gli utenti un messaggio che potrebbe voler alludere alla sua conoscenza della dama torinese avuta a Uomini e donne, riportandolo nella descrizione di una sua nuova foto.

"I colori, i suoni, gli sguardi raccontano il nostro tragitto. Un colore mi può incantare, un sorriso mi fa sperare, ma uno sguardo mi può far innamorare. Buona domenica sera a tutti", si legge a corredo della nuova immagine pubblicata.

Lo scatto in questione immortala Vivarelli mentre posa a torso nudo in un primo piano. Sotto l'ultimo post del 26enne non sono mancati i commenti del web, tra cui emergono alcune critiche.

Il web si divide su Nicola di Uomini e Donne

Sotto il nuovo post che Nicola Vivarelli ha postato su Instagram, diversi utenti hanno lanciato al diretto interessato dei messaggi critici che alludono alla conoscenza avviata dal 26enne con Gemma Galgani a Uomini e Donne: "Non sei con la nonna?"; "Sei un bell'uomo ma se non fosse stato per Gemma, tu non saresti nessuno"; "Non vedo nessuna bellezza in un ragazzetto che, per visibilità, prende in giro una donna di 70 anni".

Insomma dei messaggi al vetriolo destinati all'ufficiale di marina mercantile. Oltre ai messaggi critici, tuttavia, sotto il discusso post non sono mancate parole positive riportate dagli utenti per Nicola: "Bellissimo scatto, buona serata".

E ancora: "Sei uno spettacolo della natura, Nicola. Sei bellissimo.

E hai due occhi che sono profondi come il mare. E sei il sole che scalda noi donne. E sei un ragazzo vero puro e sincero. Sii sempre vincente nella vita. Ti auguro che la vita ti sorrida sempre".