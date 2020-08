Le anticipazioni della puntata di Una vita in onda lunedì 3 agosto 2020 mostrano le vere intenzioni di Genoveva e Alfredo. La volontà dei due è quella di distruggere finanziariamente tutta Acacias 38. Ramón è felice di avere rivisto sua figlia Milagros, forse perché le ricorda la compianta Trini, ma l'uomo finisce per spaventarla. Agustina si ritrova in pessime condizioni di salute, mentre Ursula inizia a prendersi cura di lei. La perfida Dicenta nasconde qualcosa.

Una Vita, anticipazioni puntata del 3 agosto: Genoveva e Alfredo contro Acacias 38

Nella puntata di Una Vita che viene trasmessa lunedì 3 agosto Genoveva e Alfredo mostrano quanta cattiveria alberga nei loro cuori verso Acacias 38 e tutti i suoi abitanti.

La malefica coppia inizia col cercare di convincere Felipe e sua moglie ad investire nella banca americana. I due arrivano ad invitarli a casa loro per cercare di guadagnarsi la loro fiducia e per convincerli che fare quest'investimento è la loro fortuna. In realtà la banca americana non rappresenta una solida realtà e Felipe e sua moglie rischiano di perdere buona parte di quanto possiedono. Felipe non si fida della proposta della coppia e prende la decisione di agire diversamente, senza dare troppo adito ai due di capire cosa intende fare. Genoveva, abile e manipolatrice, capisce il piano dell'uomo.

Milagros e Ramón si incontrano

Nella puntata di Una Vita di lunedì 3 agosto Ramón rivede Milagros.

Da molto l'uomo non incontra sua figlia e non sa bene come comportarsi. Complice la nostalgia della moglie Trini, egli si a disagio e regala alla piccola un pagliaccio, ma finisce per creare un pasticcio. Dispiaciuto egli offre alla piccola una torta che le provoca una reazione allergica. Palacios è afflitto dal non riuscire a combinare nulla di buono con la propria figlia.

Carmen, molto legata alla piccola, è arrabbiata poiché non è stata avvisata dell'arrivo della bambina. Il buon cuore della donna ha la meglio su tutto e si prende cura della piccola Milagros e la riavvicina al padre facendole capire che il genitore le vuole molto bene. Solo il grande amore che l'uomo nutre per lei lo ha portato a fare errori.

Palacios per sdebitarsi fa capire a Carmen la sua riconoscenza e che la considera parte importante della sua famiglia. L'uomo decide, quindi, di invitare la donna a una cena di famiglia per fare sì che essa capisca quanto lui la tiene in considerazione.

Agustina è molto malata, Ursula la cura

Le anticipazioni soap di Una Vita per la puntata di lunedì 3 agosto mostrano Agustina fare un'amara scoperta. La donna riceve dal medico la notizia di essere gravemente malata e questa notizia la sconvolge. Ingenuamente, essa si confida con la perfida Dicenta e con nessun'altro. Ursula si offre di aiutarla e di starle vicino. Comportamento che dovrebbe destare i sospetti di Agustina, ma ella sconvolta si affida totalmente ad Ursula e non si confida con nessuno dei suoi amici della soffitta.

Purtroppo la donna non agisce per bontà, ma nasconde un macabro intento. La scelta di affidarsi totalmente a Ursula non si rivela saggia e nelle prossime Anticipazioni Tv della soap Una Vita sarà possibile scoprire cosa trama la donna e a quale destino va incontro la povera Agustina.

Le puntate di Una Vita vengono trasmesse alle ore 14:10 del pomeriggio su Canale 5 e poi il sabato in prima serata su Rete 4.