Sono sempre dietro l’angolo i colpi di scena nello sceneggiato spagnolo Una vita. Nel corso degli episodi che i telespettatori italiani vedranno prossimamente, si assisterà all’uscita di scena di Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz).

Il malvagio banchiere nell’episodio numero 1.064 morirà a causa della moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido): quest'ultima farà mettere fuori gioco l’uomo che ha sposato per poter amare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) alla luce del sole. La dark lady dopo aver fatto uccidere il consorte finirà per soffrire nell’istante in cui l’avvocato le dirà di non provare nulla per lei, e di essersi servito della sua complicità soltanto per aiutare i cittadini a recuperare i soldi investiti nella banca americana.

Una vita, trame: Felipe e Lolita apprendono che Alfredo è omosessuale

Gli spoiler delle puntate in programma su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Felipe attuerà una mossa strategica per smascherare Alfredo. L’avvocato intraprenderà una tresca clandestina con Genoveva, soprattutto per far scagionare Liberto finito in prigione con l’accusa di aver abusato della dark lady. Per riuscire nel suo intento Alvarez Hermoso tenterà di rovinare la reputazione di Bryce, quando saprà grazie a Salmeron che l’uomo in realtà è omosessuale poiché intrattiene delle relazioni con dei ragazzi. Non appena Eladio Sanchez, l’amante di Alfredo si rifiuterà di denunciare il banchiere, Genoveva prenderà una drastica decisione.

La perfida donna quando Felipe le dirà di voler interrompere la loro liaison amorosa per non scontrarsi con colui che ha sposato, gli prometterà di sbarazzarsi dello scomodo marito al più presto possibile. Per iniziare Lolita non appena saprà delle inclinazioni sessuali di Alfredo confesserà lo spiazzante segreto ai propri familiari.

Salmeron invece oltre a far credere a Bryce di eseguire qualsiasi sua richiesta e a chiedergli perdono per averlo tradito con Alvarez Hermoso, lo convincerà ad incontrare Eladio nella loro abitazione per godersi un momento di relax. A questo punto la dark lady organizzerà l’appuntamento tra i due amanti, mentre Bryce farà invitare la moglie da Lolita al Nuovo Secolo XX.

Intanto Genoveva per avere Ursula ancora al proprio fianco come alleata, nel bel mezzo di un confronto le dirà di dover sottostare ad ogni suo ordine.

Il decesso di Bryce, Alvarez Hermoso respinge Genoveva a causa di Marcia

A gran sorpresa non si presenterà Eladio nell’appartamento di Bryce, ma un sicario ingaggiato da Salmeron che porrà fine all’esistenza del banchiere con molta facilità dopo averlo ferito vicino al cuore. Mentre l’omicida di Alfredo passeggerà per le strade di Acacias 38 con il volto coperto prima di far perdere le sue tracce, Josè Miguel troverà il corpo senza vita del marito di Genoveva. Il commissario Aurelio Mendez sin dal primo istante avrà dei dubbi su quanto successo, infatti sospetterà che potrebbe esserci lo zampino di Salmeron quando la stessa gli farà sapere dell’omosessualità del defunto Alfredo.

La dark lady al termine del funerale si recherà nella tomba del banchiere, e gli dirà di non potergli mai perdonargli il fatto di averla costretta ad uccidere la sua amica Marlen.

In seguito Genoveva metterà piede a casa di Felipe, per invitarlo a viversi la loro storia d’amore pubblicamente. Purtroppo la diabolica donna riceverà un netto rifiuto dall’avvocato, che proverà dei forti sentimenti per la sua nuova domestica Marcia Sampaio.