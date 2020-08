Molte novità in arrivo per i fan di Una vita che, nel corso delle prossime settimane scopriranno che Lolita è incinta. La donna inizialmente non sarà felice della notizia, preoccupata della situazione economica sua e di Antonito e del fatto di aver dovuto cedere la sua bottega ad Alfredo. Sarà Ramon, con l'aiuto inaspettato di Genoveva, a trovare il denaro necessario per riavere il negozio della nuora. Alfredo quindi, dovrà suo malgrado restituire l'attività commerciale ai suoi legittimi proprietari.

Lolita e Antonito costretti a cedere la bottega a Alfredo Bryce

A seguito della truffa del Banco americano ordita da Alfredo e Genoveva, gran parte dei vicini di Acacias saranno caduti in miseria.

Tra essi anche Lolita e Antonito i quali, per saldare il debito con Alfredo Bryce, saranno stati costretti a cedere la bottega di alimentari al banchiere. Genoveva intanto, verrà smascherata proprio dal marito, il quale racconterà a Lolita e Antonito, il vero motivo per cui è giunto ad Acacias. Questa rivelazione, porterà Lolita ad interrompere il rapporto di amicizia con la donna, arrivando anche a schiaffeggiarla nel bel mezzo del quartiere. Successivamente, Lolita comincerà ad accusare degli strani malori, che la costringeranno a farsi visitare da un medico. Sarà così che la bottegaia scoprirà di essere incinta.

Una vita, trame spagnole: Lolita è incinta

La notizia della gravidanza non verrà presa bene da Lolita, la quale sarà preoccupata per la situazione economica sua e di Antonito e sarà nel panico pensando a come possa sfamare anche il bambino che nascerà.

Sarà per tale motivo che, inizialmente, non rivelerà a nessuno di aspettare un bambino, se non a Fabiana. Dalle anticipazioni provenienti direttamente dalla Spagna, si viene a sapere che, dopo essere stata messa alle strette da Carmen, Lolita confesserà anche al marito di essere incinta. Ramon intanto, studierà un modo per far ridare a figlio e nuora, la loro attività commerciale.

Ramon riesce a riscattare la bottega di Lolita nelle prossime puntate di Una vita

Stando alle puntate già andate in onda in Spagna, Ramon, con l'aiuto di Genoveva, riuscirà ad investire una ingente somma di denaro in una compagnia assicurativa e, con i primi ricavi, riuscirà a riscattare la bottega di Lolita da Alfredo.

Quest'ultimo non sarà felice di ridare indietro l'attività a Palacios, ma dovrà suo malgrado accettare il denaro di don Ramon e ottemperare al contratto stipulato in precedenza, che prevedeva la restituzione del bene qualora avesse ricevuto in cambio il denaro pattuito entro una certa data. Grazie a Ramon quindi, Lolita potrà riavere la sua bottega e guardare con più sollievo al futuro, in attesa della nascita del suo primo erede.