Una vita, come tutte le produzioni televisive di lungo corso, ha la necessità di rinnovare spesso le storie e i protagonisti delle sue vicende, ed è in quest'ottica che si inquadrano le due prossime uscite di scena. Le anticipazioni provenienti dalla Spagna rivelano che i fan della telenovela dovranno dire addio a Bellita Del Campo e Felicia Pasamar. Entrambe le dipartite avverranno off screen - in seguito a un piccolo salto temporale - e saranno avvolte nel mistero, poiché non verrà spiegato con precisione in quali circostanze hanno perso la vita.

Una vita, trame spagnole: Bellita Del Campo è morta durante un viaggio

Le anticipazioni spagnole di Una vita riportano che José Miguel Dominguez e sua moglie Bellita Del Campo decideranno di partire con la domestica Alodia per l'Argentina allo scopo di stare accanto alla loro unica figlia, Cinta, la quale li metterà al corrente tramite una missiva che è in attesa del primo figlio dal marito Emilio e che ha rischiato di perderlo.

Tuttavia, in seguito ad un salto temporale di qualche mese, si assisterà al ritorno ad Acacias del chitarrista da solo e foriero di una brutta notizia. José Miguel parlerà con Fabiana e Jacinto e dirà loro che la sua amata moglie Bellita è purtroppo deceduta nel corso del loro viaggio verso l'Argentina.

La cantante, però, non sarà l'unico personaggio ad uscire di scena in maniera definitiva.

Una vita, anticipazioni Spagna: Felicia muore in circostanze misteriose

Le trame spagnole di Una vita evidenziano che oltre a Bellita Del Campo uscirà di scena anche Felicia Pasamar (negli attuali episodi in onda in Italia le due donne si stanno facendo una guerra serrata, non risparmiandosi colpi bassi).

La notizia della morte della ristoratrice verrà data da Ramon Palacios e Liberto Mendez, i quali si avvicineranno a Marcos Bacigalupe, marito della donna, per esprimergli le loro sincere condoglianze. La scomparsa di Felicia sarà ancora più misteriosa di quella di Bellita, infatti Marcos, rientrato in tutta fretta da un viaggio in Messico, chiederà a sua figlia Anabel cosa abbia provocato il decesso della consorte.

Le due dipartite genereranno importanti colpi di scena che finiranno per animare ancora di più le vicende ambientate ad Acacias 38.

Ricordiamo che in Italia questi episodi dovrebbero andare in onda tra circa un anno a causa della distanza temporale che intercorre nella messa in onda degli episodi tra l'emittente spagnola La1 e le reti italiane Mediaset.