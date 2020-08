Chi segue la famosa trasmissione "Avanti un altro" condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti la conosce come "la bone sorte", colei che permette di arrivare al gioco finale con ben 400mila euro. Ma in questi giorni Francesca Brambilla sta facendo parlare di sé non per il ruolo interpretato in tv, ma per la frequentazione con l'ex tronista di Uomini e donne Alessandro Zarino. Bella e con un fisico mozzafiato gli avrebbe fatto perdere la testa, tanto che i due nelle scorse ore sono stati sorpresi in Puglia mentre si baciavano appassionatamente.

Come ricorderanno i telespettatori di Uomini e donne, Zarino aveva iniziato una relazione con la corteggiatrice Veronica Burchiello.

I due hanno provato a viversi fuori dal programma dedicato ai sentimenti ma le cose tra loro non sono andate nel verso giusto. Dopo poco la storia d'amore è finita. Ora, pare che il suo cuore sia già ritornato a battere per la bona sorte.

Flirt tra la Brambilla e Alessandro Zarino

In questa calda estate di certo non manca come di consueto il Gossip che infiamma i settimanali dedicati proprio alla cronaca rosa. A dominare le pagine di gossip è in questi giorni Francesca Brambilla. Secondo un'indiscrezione lanciata da Giornalettismo, tra lei e Alessandro Zarino sarebbe scoppiata la passione. In molti avevano notato degli indizi sospetti, tra cui diverse foto che li ritraevano insieme. Zarino però aveva prontamente smentito queste voci attraverso una story pubblicata sul profilo di Amedeo Venza.

Nelle scorse ore però è arrivata la conferma che tra lui e Francesca Brambilla c'è del tenero. I due come già anticipato si sono baciati.

Bacio appassionato tra la bona sorte e l'ex tronista

In una recente intervista rilasciata a IlGiornale.it, Francesca Brambilla aveva dichiarato di aver finalmente trovato l'amore.

E pare sia proprio accanto all'ex tronista Alessandro Zarino. I due sono stati pizzicati in vacanza insieme in Puglia. Giornalettismo li ha immortalati mentre si scambiano un romantico e appassionato bacio in spiaggia. Zarino la abbraccia e la guarda con occhi sognanti. Non ci sono dunque più dubbi che Zarino e la Brambilla stiano insieme.

Anche perché una lettrice del Blog IsaeChia li ha incontrati sempre in Puglia ad Alberobello mentre passeggiavano mano nella mano con il loro cane al guinzaglio. Di tanto in tanto poi ha aggiunto la lettrice si fermavano per concedere qualche foto ai fans. Pare che a scattarle fosse lo stesso Alessandro Zarino. Intanto per il momento nessuno dei due ha pubblicato qualcosa sui rispettivi profili social. Che vogliano viversi questa love story lontano dai riflettori e dal gossip?