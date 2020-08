Nelle anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda mercoledì 5 agosto Can vedrà cadere l'anello di fidanzamento di Sanem dalla borsa di Aylin e si insospettirà.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda tutti i giorni alle ore 14:50 su Canale 5 ed è incentrata sulle vicende che ruotano attorno ai due protagonisti: Can e Sanem, i quali appartengono a due mondi completamente diversi, ma riescono sempre a far prevalere il loro amore.

Anticipazioni Daydreamer 5 agosto: Sanem farà da modella per il nuovo spot

Nelle scorse puntate, Sanem ha vinto uno stage presso l'azienda come copywriter.

Questo premio prevede che lei deve decidere tutto ciò che riguarda il nuovo spot pubblicitario e la giovane ha scelto di fare le riprese proprio nel suo quartiere. Sanem sembra felice di vivere questa nuova esperienza, fino a quando non si rende conto che le modelle che sono state scelte sono molto belle. Pertanto, nella puntata che andrà in onda mercoledì 5 agosto, la giovane si ingelosisce e fa di tutto per farle fuori. Sanem, abusando del trucco, farà in modo che le modelle diventino brutte e dovrà così trovare un'alternativa. A quel punto, saranno scelte per lo spot pubblicitario Deren, Aylin, Ayhan e Sanem.

Spoiler 5 agosto: Aylin crea problemi a Can e Sanem

Can e Sanem sembrano viversi la loro storia d'amore segreta in maniera molto serena.

I due infatti sono riusciti a dichiarare finalmente i loro sentimenti, ma le sorprese sono dietro l'angolo. Emre, rendendosi conto che la situazione tra i due sta diventando seria, è molto preoccupato che Sanem possa raccontare tutta la verità a suo fratello e finire così nei guai. A quel punto decide di intervenire Aylin, la quale si serve del quartiere della giovane per scoprire qualche suo segreto e punto debole. Pertanto, nella puntata che andrà in onda mercoledì 5 agosto, la fidanzata di Emre troverà una scusa per farsi portare a casa Divit, dove sono presenti anche Sanem e Can.

A quel punto, Aylin fa cadere accidentalmente l'anello di fidanzamento di Sanem dalla sua borsa e il maggiore dei Divit assiste alla scena. Insospettito da quell'oggetto, Can chiede spiegazioni alla sua fidanzata segreta, la quale sarà costretta a mentire ancora una volta. Nervosa per quanto accaduto, Sanem si rifugia da Osman, essendo uno dei pochi a conoscere il suo segreto e trova conforto nel suo amico di sempre.

Intanto, Emre si serve di Leyla per i suoi piani, invitandola a pranzo in un posto dove dovrà consegnare una busta a un uomo solo per ottenere un contratto importante. Aylin, dal suo canto, ha ottenuto quello che voleva da sempre: è ormai fidanzata ufficialmente con Emre.