Potrebbero esserci novità in arrivo per i telespettatori di DayDreamer - Le ali del sogno: la fiction turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir potrebbe essere trasmessa in prima serata il 7 settembre. Questo è ciò che riportano DavideMaggio.it e Fanpage, secondo cui la fortunata serie dovrebbe trovare collocazione anche al sabato pomeriggio, prima di Verissimo.

DayDreamer in prime time

È ormai ufficiale: il 7 settembre alle 14:45 tornerà Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi di cui il 27 agosto si è registrata la prima puntata della stagione. Il promo mandato in onda su Canale 5 ha fatto subito sorgere un dubbio ai tantissimi telespettatori di DayDreamer.

Che fine farà l'amatissima serie che narra le avventure amorose di Can e Sanem? La risposta potrebbe essere giunta attraverso il sito di Davide Maggio. La fiction non dovrebbe essere sospesa ma invece troverebbe, sempre secondo le ultime indiscrezioni, un nuovo spazio nel palinsesto della rete Mediaset.

DayDreamer dovrebbe essere trasmessa in prima serata a partire da lunedì 7 settembre, per non creare un distacco troppo repentino con i numerosi sostenitori. Inoltre, sempre secondo il sito, DayDreamer potrebbe andare in onda anche tutti i pomeriggi del sabato poco prima di Verissimo che tornerà puntuale a settembre come ogni anno. Questa dovrebbe essere quindi la nuova collocazione della serie salvo cambiamenti dell'ultima ora.

I telespettatori potrebbero non restare senza DayDreamer

DayDreamer sta riscuotendo un enorme successo non solo per la presenza nel cast di Can Yaman ma anche per la trama che coniuga la tradizione turca con il lato più moderno di Istanbul.

Gli appassionati della storia di Can e Sanem potrebbero continuare, secondo questa novità, a vedere l'evoluzione dei sentimenti dei due protagonisti nonché quella di tutti gli altri attori che si muovono sul set.

Tanti sono ancora i colpi di scena e i rimescolamenti di carte a cui il pubblico potrà assistere. La storia si concluderà con un dolce lieto fine ma, per arrivarci, gli ostacoli da superare saranno numerosi. Non mancheranno, tuttavia, anche i momenti di divertimento grazie alle presenza di personaggi come Ceycey e Ayhan.

Solo il palinsesto ufficiale potrà svelare se queste ipotesi si concretizzeranno, frattanto la prossima settimana, dal 31 agosto al 4 settembre, l'appuntamento con DayDreamer rimane alle 14:50 circa su Canale 5.