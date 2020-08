Nuovo appuntamento con le notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV di grande successo con gli attori Demet Ozdemir e Can Yaman. A tal proposito, quest'ultimo avrebbe rifiutato di partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 5 a causa del cachet troppo basso. Le trame delle puntate turche trasmesse prossimamente su Canale 5 annunciano che Ceycey (Anil Celik) continuerà a far divertire i telespettatori grazie alle sue gag esilaranti. In particolar modo, il pubblicitario accetterà di trasferirsi nel quartiere di Sanem, dove dimostrerà di avere paura di Osman.

DayDreamer: Ceycey trova alloggio nel quartiere di Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer in onda nelle prossime settimane si soffermano su uno dei personaggi più simpatici della serie tv. Stiamo parlando di Ceycey, il quale troverà alloggio nel quartiere di Sanem (Demet Ozdemir) e Leyla (Oznur Serceler). Tutto inizierà quando lo stagista sarà invitato alla festa di fidanzamento di Osman e Leyla. In questo frangente, il bizzarro giovane capirà che la parrucchiera sta cercando un nuovo inquilino. Perciò, proporrà a Melahat di poter prendere in affitto l'appartamento grazie all'aiuto di Muzaffer. All'inizio, la donna si dimostrerà scettica per poi accettare di incontrare il pubblicitario per un probabile contratto.

I fan, a questo punto, assisteranno a una scenetta esilarante, quando Ceycey sembrerà cambiare idea alla lettura delle clausole del contratto di locazione. Melahat, infatti, obbligherà il pubblicitario a pagare regolarmente le mensilità altrimenti si vedrà costretta a far vedere l'appartamento ad altre persone.

Alla fine, l'amico di Sanem cederà dopo il ricevimento di alcune minacce da parte della parrucchiera, intenzionata a strappare il contratto.

Ceycey si comporta in modo strano in presenza di Osman

Stando ai nuovi spoiler dello sceneggiato turco Erkenci Kus si evince che Ceycey diventerà un residente del quartiere di Sanem a tutti gli effetti.

A tal proposito, Ayhan (Ceren Tasci) e Muzaffer (Cihan Ercan) aiuteranno il simpatico dipendente della Fikri Harika a mettere a posto la nuova casa, dove non mancheranno peluche e oggetti stravaganti. In questo frangente, inizieranno i guai per l'amico di Aydin, in quanto svilupperà un timore reverenziale nei confronti di Osman. Dall'altro canto, quest'ultimo si dimostrerà divertito davanti allo strano comportamento dell'ipotetico fidanzato della sorella, che farà di tutto per farlo ambientare nel quartiere. Vi sveliamo che Ceycey entrerà nuovamente in confusione quando giungerà il momento delle presentazioni ufficiali con il vicinato.