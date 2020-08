Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera tra le più seguite dai telespettatori italiani. Gli spoiler delle nuove puntate spagnole raccontano che ci saranno brutte notizie per Lolita Casado interpretata dall'attrice Rebeca Alemany. I medici, infatti, diagnosticheranno alla madre di Moncho un male incurabile, destando la disperazione del marito Antonito Palacios.

Una vita: Lolita ricoverata in ospedale

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate in programma ad inizio settembre in Spagna si soffermano su Lolita, tra i personaggi più amati dai fan della soap opera. In dettaglio, la donna scoprirà di avere una malattia incurabile.

Tutto avrà inizio quando la madre di Moncho verrà ricoverata in clinica in condizioni molto serie, in seguito all'arrivo di Natalia e Aurelio ad Acacias 38. I due, infatti, dimostreranno di non avere intenzioni pacifiche. In particolare, Quesada inizierà subito a corteggiare Antonito, entrato nel frattempo in politica. Da questo momento il matrimonio tra Casado e il marito entrerà in profonda crisi, tanto che la prima lo rimprovererà di trascurarla.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Lolita riceverà delle foto, dove vedrà Palacios in atteggiamenti compromettenti con Natalia. Inoltre, la donna li vedrà insieme nella sua abitazione. Una scena, che sconvolgerà la nuora di Ramon che piomberà a terra priva di sensi.

La giovane verrà trasportata in ospedale dove la sua salute desterà la preoccupazione dei famigliari.

Antonito capisce di essere caduto nella trappola di Aurelio

Secondo le trame della soap opera in onda sull'emittente iberica La 1, si evince che Antonito apprenderà di essere caduto in una trappola organizzata da Aurelio.

A tal proposito, Natalia dimostrerà di non essere d'accordo con il piano del padre di distruggere il matrimonio dei Palacios, in quanto sta iniziando a nutrire un reale sentimento per il politico. Proprio quest'ultimo sarà divorato dai sensi di colpa, mentre i dottori sottoporranno Lolita ad una serie di accertamenti.

Purtroppo gli esami non riusciranno a scoprire la causa del grave malessere. Il figlio di Ramon, disperato, confesserà a Liberto e Miguel che Lolita l'ha sorpreso insieme a Quesada. Alla fine, Antonito metterà insieme tutti i pezzi del puzzle comprendendo che dietro tutto questo c'è la mano di Aurelio. Il politico, infatti, troverà un biglietto lasciato dall'uomo tra gli oggetti personali della moglie.

Lolita Casado ha un male incurabile

Nel frattempo ci saranno cattive notizie dall'ospedale. Lolita, infatti, non mostrerà segni di miglioramento, tanto che i sanitari si dispereranno di salvarla. Antonito andrà tutti i giorni a piangere sul letto di sua moglie, dichiarandole tutto il suo amore.

Il politico sarà certo che la donna possa sentire le sue dichiarazioni d'amore. In seguito, i luminari della clinica informeranno i Palacios che la loro congiunta è affetta da un male incurabile. Ma il marito dimostrerà di non arrendersi al verdetto, tanto da cercare una cura per salvare la madre di suo figlio.