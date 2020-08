Le foto che Belen Rodriguez pubblica su instagram, riescono sempre a far discutere: gli scatti che la showgirl si è fatta fare durante lo scorso weekend, per esempio, hanno allarmato alcuni fan. Sotto ad una sua immagine di profilo a Capri, l'argentina è stata invitata dai followers a riflettere sulla sua figura troppo esile: il parere che hanno condiviso in tanti, infatti, è che la 35enne sia dimagrita dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino.

I suggerimenti dei fan a Belen Rodriguez

La sofferenza per l'ennesima separazione da Stefano De Martino potrebbe aver contribuito - secondo alcuni follower - al dimagrimento di Belen Rodriguez, lo stesso che alcuni fan hanno notato dando un'occhiata alle ultime foto che ha caricato su Instagram.

"Sei sempre bellissima, ma sei dimagrita troppo", hanno commentato alcuni attenti utenti della rete dopo aver visto l'argentina di profilo a Capri, dove ha soggiornato lo scorso weekend assieme alla sorella Cecilia.

Sebbene diverse riviste di Gossip ipotizzino che ora stia frequentando il 25enne Antonino Spinalbese, per altre fonti sembra che la conduttrice Mediaset non abbia ancora del tutto superato il dolore per la fine dell'amore con il padre di Santiago.

Vacanza tra sorelle single per Belen e Cecilia

Prima di ricominciare a lavorare alle nuove puntate di Tu sì que vales (in onda da sabato 12 settembre), Belen si è concessa un altro fine settimana di totale relax, ma stavolta in Italia. Rientrata da un lungo soggiorno nella sua amata Ibiza, la Rodriguez è volata a Capri per qualche giorno di riposo.

A far compagnia alla showgirl, però, non c'erano né il figlio Santiago (che è stato con papà Stefano tutto il weekend) né quello che sarebbe il suo nuovo amore (il parrucchiere Antonino Spinalbese): l'argentina ha scelto di circondarsi soltanto della sorella Cecilia e di un paio di fedeli collaboratori.

La conduttrice, dunque, ha concluso la sua estate in famiglia, preferendo le gite in barca e le giornate in piscina alla vita mondana.

Sia Belen che Cecilia, comunque, in queste settimane hanno campeggiato sulle riviste di gossip per la loro vita sentimentale: se la maggiore delle sorelle si è ufficialmente separata dal marito ad un anno dal loro ultimo ritorno di fiamma, la giovane soubrette non ha ancora confermato la crisi che si dice stia vivendo col compagno Ignazio Moser.

L'estate a tutto gossip di Belen Rodriguez

Quella che sta per concludersi è stata un'estate molto movimentata per Belen Rodriguez. In pochi mesi, infatti, la showgirl è stata in copertina prima per la sua separazione da Stefano De Martino e poi per i presunti flirt che ha vissuto durante le vacanze.

Il primo uomo col quale la 35enne è stata paparazzata in atteggiamenti affettuosi è Gianmaria Antinolfi: l'imprenditore campano sembrava aver rubato il cuore della presentatrice tra fine giugno e i primi di luglio, ma questa conoscenza è durata poche settimane.

A metà agosto, poi, i giornali di gossip hanno iniziato a parlare della frequentazione che l'argentina ha cominciato con un ragazzo che ha dieci anni meno di lei: il parrucchiere 25enne di Milano Antonino Spinalbese.

Stando ad alcune indiscrezioni, i due avrebbero soggiornato nella stessa villa di Ibiza fino a pochi giorni fa, ma stando bene attenti a non farsi mai vedere insieme né in pubblico né nei contenuti che hanno pubblicato sui social network.