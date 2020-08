Le anticipazioni della famosa soap opera Una vita riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Don Felipe Alvarez Hermoso interpretato dall'attore spagnolo Marc Parejo. L'uomo, ormai vedovo da ben 10 anni, sarà conteso tra due donne: Genoveva Salmeron e la sua domestica Marcia. Quest'ultima si renderà conto di provare dei sentimenti per il suo padrone e alla fine riuscirà a catturare la sua attenzione: i due si baceranno con passione.

Felipe e Genoveva cedono alla passione

Nelle puntate di Una vita, che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Don Felipe sarà ormai pronto a innamorarsi di nuovo, dato che saranno ormai trascorsi dieci anni dalla morte di sua moglie Celia, l'uomo si renderà conto di essere notevolmente attratto da Genoveva.

Più tardi Felipe parteciperà ad una serata di gala, nella quale incontrerà anche Salmeron, i due non riusciranno a trattenere la reciproca attrazione, così dopo l'evento andranno ad appartarsi. Felipe e Genoveva cederanno alla passione e daranno inizio ad una relazione clandestina, dato che Salmeron è sposata con il banchiere Alfredo Bryce.

Genoveva e Felipe si incontrano di nascosto

Nonostante il matrimonio tra Genoveva e Alfredo Bryce sia di copertura, l'uomo non accetterebbe mai di essere tradito pubblicamente. Pertanto Salmeron cercherà in tutti i modi di mantenere il riserbo sulla sua relazione e incontrerà Felipe di nascosto. La coppia si lascerà andare alle effusioni soltanto in privato, ma i due non passeranno inosservati agli occhi della domestica Marcia.

Successivamente la serva brasiliana si invaghirà di Don Felipe e dei suoi modi di fare da vero gentiluomo, così quando Marcia lo vedrà tra le braccia di Genoveva non riuscirà a gestire la sua forte gelosia e avrà un mancamento. Felipe si accorgerà che la sua domestica è svenuta e andrà a soccorrerla immediatamente.

Felipe inizia una storia romantica con Marcia

Felipe rimarrà per giorni vicino a Marcia, per essere certo che la donna stia bene dopo l'improvviso svenimento. Con il passar del tempo, l'uomo si renderà conto di provare dei veri sentimenti verso Marcia e non saprà come comportarsi nei confronti di Genoveva.

Nonostante le perplessità, Felipe un giorno prenderà improvvisamente Marcia tra le braccia e la bacerà con trasporto, la risposta della donna sarà scontata. La domestica, infatti, ricambierà il bacio con passione e si getterà tra le braccia dell'uomo. Sarà così che Felipe inizierà una storia romantica anche con Marcia.