Su Canale 5 continua ad andare in onda la Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno. Le anticipazioni degli episodi che i fan italiani seguiranno tra qualche settimana, segnalano un cambiamento per la protagonista Sanem Aydin (Demet Özdemir). La fanciulla prenderà in considerazione una richiesta di Ygit (Utku Ates), un editore che la farà essere ancora più in conflitto con Can Divit (Can Yaman).

Il fotografo infatti arrabbiato e deluso con l’aspirante scrittrice per aver ceduto la sua fragranza a Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk), farà fatica a nascondere la sua gelosia anche se cercherà di non farlo notare per orgoglio.

DayDreamer, trame turche: Sanem si licenzia dalla Fikri Harika

Nelle prossime puntate della telenovela, Can metterà nuovamente fine alla sua storia d’amore con Sanem. Quest’ultima verrà lasciata dal fotografo per aver fatto avere a Enzo Fabbri il suo profumo, lo stesso che indossava quando ha baciato per la prima volta il suo amato. Con l'aiuto di Leyla ed Emre l’aspirante scrittrice metterà piede nell’albergo in cui alloggerà il primogenito di Aziz per chiarirsi le idee, con l’obiettivo di riuscire a farsi perdonare. Purtroppo Can rimarrà fermo nella sua posizione, facendo presente a Sanem di doversi trasferire a Londra con Polen per occuparsi di un progetto importante. A questo punto la figlia minore degli Aydin non sapendo che l’ex fidanzata di Can sia condizionata da Huma, non ci penserà due volte a dare le sue dimissioni alla Fikri Harika.

Al termine della pesante giornata di lavoro, Sanem verrà investita da uno sconosciuto chiamato Ygit che la porterà immediatamente in ospedale. Quest'ultimo, oltre a far ingelosire Can, rimarrà incuriosito da un’agenda che la sorella di Leyla lascerà nella sua auto. Ygit non appena Sanem riceverà il consenso dei medici per tornare a casa, le darà un passaggio insieme a Leyla.

Il giorno seguente il nuovo arrivato contatterà la fanciulla al telefono, e le farà sapere di essere rimasto affascinato da ciò che ha scritto nel suo quaderno.

Ygit chiede alla sorella di Leyla di scrivere per lui, Can su tutte le furie

Tramite una nuova conversazione tra Ygit e la secondogenita degli Aydin si scoprirà che l’uomo è un editore letterario che ha vissuto per tanto tempo in Canada.

Ygit quando saprà che Sanem sogna di diventare una scrittrice le chiederà di unirsi al suo team lavorativo, precisandole di essere alla ricerca di un locale per poter aprire la sua nuova casa editrice. Nonostante ciò la giovane si vedrà costretta a tornare nell'agenzia dei Divit ma soltanto per quindici giorni, per il fatto che Can le preciserà che come stipulato da contratto avrebbe dovuto annunciare in anticipo il suo licenziamento. Sanem avrà quindi il compito di concludere la campagna pubblicitaria per Makinon, ideata insieme a Deren.

In seguito Ygit si presenterà alla Fikri Harika, e comunicherà alla fanciulla di aver affittato la struttura adiacente alla stessa. Ovviamente la novità scatenerà l’ira di Can, mentre Sanem non avrà nessun ripensamento infatti sarà intenzionata ad accettare la proposta dell’editore.