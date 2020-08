Tornano le anticipazioni settimanali di Una vita riguardanti in particolare ciò che andrà in onda dal 24 al 29 agosto su Canale 5. Nel corso della prossima settimana, i fan assisteranno all'arresto di Liberto, accusato di violenza ai danni di Genoveva. Quest'ultima come noto, è riuscita nell'intento di far capitolare il marito di Rosina, mandando all'aria il suo matrimonio con la Rubio. Felipe, assumerà la difesa di Liberto e, nel frattempo, darà anche lezioni di spagnolo alla sua nuova domestica Marcia.

Alfredo denuncia Liberto nelle prossime puntate di Una vita

Il piano di vendetta di Genoveva atto a mandare all'aria il matrimonio di Rosina e Liberto, avrà la sua conclusione quando la donna riuscirà a sedurre Liberto, facendo in modo che il fatto venga immediatamente scoperto da Casilda.

Dalle anticipazioni, giunge notizia che proprio la domestica non riuscirà ad evitare che il tradimento di Seler venga scoperto anche da Rosina. Ben presto la notizia si spargerà ad Acacias e sarà donna Susana a venire a conoscenza che Alfredo ha denunciato Liberto per abuso ai danni di Genoveva e preoccupata, si rivolgerà a Felipe.

Fine del matrimonio tra Rosina e Liberto dopo il tradimento?

Proprio in concomitanza con la scoperta di donna Susana, Liberto verrà prelevato dalle guardie e condotto in commissariato, dove Felipe riuscirà, in tempi brevi, a farlo rilasciare. Tornato da Rosina, Liberto le chiederà una nuova possibilità, ma la donna sembrerà irremovibile e gli annuncerà che il loro matrimonio è finito.

Cinta e Rafael intanto, chiederanno a Bellita e Josè Miguel il permesso per partire in tourneè. I due giovani saranno fidanzati e questo, manderà in crisi Emilio, il quale comincerà a scrivere un componimento in prosa sui sentimenti che prova per Cinta.

Una vita, spoiler 24-29 agosto: Liberto arrestato

Dagli spoiler su quanto in onda sino al 29 agosto prossimo, si viene a sapere che Alfredo deciderà di affrontare don Ramon, intimandogli si smettere di indagare su di lui. Palacios, dal canto, sarà sempre più deciso a smascherare il banchiere e, per tale motivo, chiederà aiuto ad un amico giornalista.

Nel frattempo, Felipe inizierà a dare lezioni di spagnolo alla nuova domestica Marcia e, tra loro, sembrerà esserci molta complicità. Su consiglio di donna Susana, Rosina accetterà di vedere Liberto per ascoltare le sue spiegazioni, ma i due non faranno in tempo ad incontrarsi, perchè Liberto verrà arrestato con l'accusa di violenza ai danni di Genoveva.

Per scoprire tutti dettagli dell'arresto di Liberto non resta che seguire le prossime puntate di Una vita, in onda su canale 5, a a partire dalle 14:10 circa.