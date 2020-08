Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera di grande successo della rete Mediaset. Le trame annunciano che, nella settimana dal 9 al 15 agosto, Genoveva Salmeron farà alcune avance ad Antonito Palacios per un suo diabolico piano. Emilio diventerà geloso per la vicinanza sorta tra Cinta e Rafael, mentre il fallimento del banco americano devasterà i vicini di Acacias 38.

Una vita, anticipazioni dal 9 al 15 agosto: Genoveva fa alcune avance ad Antonito

Le anticipazioni di Una vita in onda da domenica 9 a sabato 15 agosto in Italia, narrano che Bellita impegnerà un paio di orecchini di valore per consentire alla figlia di andare al pranzo di beneficenza con Rafael.

Carmen parteciperà all'evento insieme a Ramon, suscitando i pettegolezzi di Susana, Rosina e Felicia. Ed ecco che Sanjurjo, al cospetto delle signore, si dimostrerà essere molto acculturata sui problemi attuali. In seguito, il Palacios avrà un duro confronto con Antonito per la vendita del brevetto. Inoltre, l'uomo condurrà le sue indagini personali sul banco americano, tanto da assentarsi per qualche giorno al ricevimento di un'allarmante telegramma. Genoveva tenterà di sedurre Antonito per costringerlo ad aderire al suo piano di investimento. Fortunatamente, il giovane rifiuterà le avance di Salmeron, sebbene prometta di impegnare il denaro nel banco americano.

Ramon ha un brutto incidente

Nel corso delle puntate della soap opera trasmesse prossima settimana (9-15 agosto), Emilio tenterà di mettere in guardia Cinta su Rafael, mentre Ramon avrà un brutto incidente in carrozza. Antonito, Liberto, Jose Miguel e Felicia inizieranno a nutrire delle perplessità sul piano di investimento a cui hanno aderito.

A tal proposito, Palacios Jr comunicherà ai presenti della riunione di non avere i soldi in quanto il compratore del brevetto si è tirato indietro. Genoveva, a questo punto, convincerà Alfredo a concedere un prestito al giovane a patto che ceda la sua latteria. Per questo motivo, Bryce e Salmeron crederanno di averlo in pugno.

Dall'altro canto, Casado temerà che Antonito si sia messo nei guai.

I vicini in rovina dopo il crack del banco americano

Emilio obbligherà il finto Rafael a svelare la sua vera identità. Difatti, si scoprirà che quest'ultimo non è un ricco industriale ma un chitarrista spiantato. Carmen sarà in pensiero per l'assenza di notizie di Ramon mentre Liberto convincerà Rosina e Susana a non fare acquisti pazzi in quanto la miniera d'oro si sta esaurendo.

Agustina, invece, sarà dimessa dall'ospedale, tanto da essere accolta con entusiasmo dalle colleghe di soffitta. Frattanto, i vicini cadranno in rovina dopo il crack del banco americano. Infine, Felipe aiuterà Carmen a rintracciare Ramon, mentre Antonito preferirà aspettare il suo ritorno in quanto vuole dimostrargli che può fidarsi ancora di lui.