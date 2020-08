Intrighi, colpi di scena e intrecci amorosi non mancano mai nello sceneggiato iberico Una vita. Gli spoiler delle puntate in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset svelano che Bellita del Campo (Maria Gracia) e Felicia Pasamar (Susana Soleto) saranno impegnate con una difficile impresa.

L’intenzione delle due acerrime rivali verrà però scoperta da Cinta (Aroa Rodriguez) appena tornata tra le braccia di Emilio (Josè Pastor). La fanciulla quando apprenderà che sua madre e la ristoratrice stanno facendo di tutto per far lasciare lei e il suo amato, troverà il coraggio di rendere pubblico il suo fidanzamento.

Una vita anticipazioni: Bellita e Felicia rovinano ogni appuntamento dei loro figli

Nei prossimi appuntamenti italiani della serie tv, Cinta rinuncerà ad andare in compagnia di Rafael a una tournée importante che le avrebbe consentito di girare tutta la Spagna. La giovane artista farà un passo indietro, nell'istante in cui grazie ad Antonito e Camino verrà a conoscenza che Emilio pur avendola lasciata non ha mai smesso di amarla. Dopo aver letto il diario segreto del suo ex, la figlia di Bellita non ci penserà due volte a rimanere ad Acacias 38. A questo punto Emilio e Cinta daranno una nuova possibilità alla loro storia d’amore, facendo purtroppo i conti con le proprie madri. Nello specifico la moglie di José Miguel e Felicia pur essendo nemiche si alleeranno con l’obiettivo di far separare nuovamente i loro figli.

Per iniziare, la ristoratrice ordinerà ad Arantxa di servire la mostarda a Emilio con l’intento di farlo scontrare con Cinta per avergli fatto mangiare un cibo a cui è allergico. Il piano di Felicia andrà a buon fine ma ci saranno delle spiacevoli conseguenze, visto che suo figlio a causa di un leggero shock anafilattico si vedrà costretto a recarsi in ospedale.

Il giovane Pasamar finisce in ospedale, Cinta smaschera la madre e la suocera

Non ancora soddisfatte e nonostante il giovane Pasamar farà fatica a parlare per via del rigonfiamento della lingua, le due donne non si arrenderanno. Felicia e Bellita infatti riempiranno la panchina in cui si siederanno i loro figli con un’erba urticante, al tal punto che i due non avranno altra scelta oltre a quella di rimandare la loro uscita.

Successivamente Cinta sorprenderà la madre e la suocera mentre avranno una conversazione segreta tra le mura del Nuovo Secolo XX. La fanciulla sapendo che tra le due donne non corre buon sangue, non farà fatica a capire che hanno stretto un accordo per sabotare ogni suo momento con Emilio. A questo punto la giovane Dominguez darà un bacio appassionato al proprio amato in mezzo alla strada, con la speranza di riuscire a convincere la madre e la ristoratrice a mettere fine alla loro alleanza.