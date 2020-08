Continuano a essere movimentate le vicende della soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno. Nelle puntate in programma su Canale 5 tra qualche settimana, Can Divit (Can Yaman) si renderà protagonista di un gesto spiazzante nei confronti di Sanem Aydin (Demet Özdemir). Il fotografo quando l’aspirante scrittrice farà sapere ai suoi genitori di aver intrapreso una relazione sentimentale con lui, la sorprenderà nel momento in cui vorrà dare le sue dimissioni.

Nello specifico il primogenito di Aziz nonostante la sorella di Leyla sarà piuttosto turbata a causa di sua madre Mevkibe (Özlem Tokaslan), la rassicurerà dicendole di voler rimanere per sempre al suo fianco e che si sposeranno.

Daydreamer, anticipazioni turche: Sanem mette al corrente i suoi genitori della sua storia con Can

Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani seguiranno prossimamente, svelano che Aylin dopo aver fotografato Can e Sanem in atteggiamenti intimi farà pubblicare gli scatti sui giornali. Pur avendo dato scandalo, il primogenito di Aziz e l’aspirante scrittrice negheranno di essere fidanzati ai dipendenti della Fikri Harika. In particolare la sorella di Leyla preferirà che sia lei a mettere al corrente i suoi genitori della sua relazione con il suo capo.

Nel corso della stessa sera Can cenerà fuori con gli imprenditori Makinon e Ceyda, mentre il giorno seguente verrà fotografato in compagnia di quest’ultima.

Sanem non appena il suo amato le darà delle spiegazioni su quanto accaduto, troverà il coraggio di essere sincera con i propri familiari. Sanem non se la sentirà più di mentire, nell'istante in cui sua madre Mevkibe le dirà che si sarebbe dovuta confrontare con lei e suo padre Nihat prima di impegnarsi sentimentalmente.

Il fotografo fa una proposta di nozze improvvisata, Aylin ricatta Emre

In seguito Can e l’aspirante scrittrice faranno il loro ingresso alla Fikri Harika mano nella mano, per far sapere a tutti coloro che saranno presenti della loro storia d’amore. Agendo in tale maniera il fotografo farà cambiare idea a Sanem, visto che rinuncerà a licenziarsi: i due innamorati usciranno allo scoperto sotto lo sguardo di Deren che non riuscirà a controllare la sua rabbia.

Il colpo di scena ci sarà quando Sanem confesserà a Can che nel suo quartiere i fidanzamenti devono sfociare subito in matrimonio, poiché non hanno tanta durata. Quest’ultimo non ci penserà due volte a far sapere alla secondogenita degli Aydin di essere disposto a diventare suo marito. Per concludere a catturare l’attenzione sarà Emre, che apprenderà che suo fratello ha delle serie intenzioni con Sanem. Il secondogenito del Divit saprà dell’improvvisa proposta di nozze di Can, proprio quando Aylin lo costringerà a lasciare Leyla per non essere smascherato. A complicare la situazione ci penserà Nihat, l’unica persona all'oscuro della liaison di sua figlia e il fotografo.