Loredana Lecciso ha dichiarato la sua volontà di farsi da parte per non oscurare la carriera di sua figlia Jasmine Carrisi nel mondo dello spettacolo. È risaputo come madre e figlia siano molto legate. Loredana Lecciso, divenuta celebre grazie alla relazione con il "Leone di Cellino" Albano Carrisi, avrebbe paura di mettere i bastoni tra le ruote alla giovane figlia, che sembra voler seguire le orme del padre in campo musicale, ma non nel genere. Jasmine infatti ha intenzione di specializzarsi nel rap e nel pop. Tuttavia non si parla di ritiro per Loredana Lecciso. La compagna di Albano potrebbe infatti trasferirsi momentaneamente in Spagna per lavorare con Cristiano Malgioglio in un non meglio specificato show.

Loredana Lecciso si fa da parte per amore di Jasmine

Loredana Lecciso ha recentemente parlato del rapporto con sua figlia Jasmine Carrisi. In alcune dichiarazioni riportate dal Giornale ha spiegato il perché abbia deciso di farsi da parte. La showgirl, premettendo che continuerà a seguire la figlia, che è felice per lei e che rispetta questo suo momento, ha precisato: "Mi è venuto naturale fare un passo indietro. Mi piace quello che sta facendo, ma ho un grande rispetto del suo momento e non voglio mettermi in mezzo". Di conseguenza, Lecciso ha optato per un ruolo di basso profilo, in modo da poter dare tutta la scena a Jasmine.

Una ragazza dalle idee chiare

Jasmine Carrisi, nonostante la giovanissima età, sembra avere le idee chiare sul suo futuro professionale.

Intervistata dal Giornale, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha spiegato di essersi presentata in campo musicale semplicemente col nome di Jasmine, senza l'utilizzo del cognome Carrisi. Sembra che la ragazza non voglia puntare sulla figura del padre per fare carriera. Per Jasmine la musica è un sogno, ma ha già in mente un piano b nel caso in cui le cose non dovessero andare come previsto: l'università.

Cantante, ma non come Al Bano

Jasmine Carrisi sogna di diventare una cantante e magari di volare un giorno in America. Tuttavia, a differenza di papà Albano, la sorella di Bido ha deciso di puntare sui generi pop e rap. Il suo brano di debutto, Ego, è stato girato nella tenuta di Cellino San Marco, di proprietà del padre, un luogo a cui lei è molto legata.

Mamma Loredana intanto sta trascorrendo la stagione estiva proprio a Cellino assieme al compagno Al Bano e al resto dei suoi cari. Tuttavia non sembra che Lecciso si ritirerà a breve. Il suo futuro potrebbe essere di nuovo la televisione, ma quella spagnola. La showgirl potrebbe infatti lavorare in Spagna a fianco del suo amico Cristiano Malgioglio. Nulla di certo, come ha precisato la stessa compagna di Al Bano: al momento ci sarebbe "solo un contatto".