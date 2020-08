La vendetta di Genoveva porterà non poco scompiglio nelle vicende della soap Una vita. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 17 al 22 agosto, rivelano che Felicia approfitterà della protesta dei vicini nei confronti della banca americana per far arrestare Bellita Del Campo.

Nel frattempo, don Ramon riferirà alla famiglia e a Felipe ciò che ha scoperto sull'istituto di credito e sarà convinto che abbiano tentato di ucciderlo. Infine, Cinta tornerà a cantare per aiutare la famiglia mentre Cesareo offrirà il suo aiuto a Camino e Felipe assumerà Marcia, una domestica brasiliana.

Una vita, trame 17-22 agosto: Felipe assume Marcia

Le trame Una vita dal 17 al 22 agosto, rivelano che gli abitanti del quartiere, ormai in rovina a causa del fallimento della banca americana, saranno arrabbiatissimi e scenderanno in strada con cartelli e slogan per protestare contro l'istituto di credito.

Nel frattempo, Alfredo assicurerà loro che sta cercando di convincere la banca a restituire loro il denaro, ma in realtà non sta facendo nulla. La tensione si taglierà a fette e molti inizieranno ad accusarsi a vicenda. A tal proposito, Rosina e Liberto si ritroveranno a fronteggiare una crisi coniugale aggravata dalle continue intromissioni di Genoveva. Più tardi, Carmen riuscirà a scoprire dove si stava recando Ramon quando è andato via ed andrà a cercarlo mentre Bellita darà il permesso a Cinta di tornare a cantare per aiutare la famiglia a superare la crisi economica in cui versa.

Intanto, Ursula si prenderà l'incarico di trovare una nuova domestica a Felipe, ma nessuna delle ragazze che gli presenterà convincerà l'avvocato.

L'uomo, poi, assumerà Marcia, una ragazza brasiliana che parla solo portoghese. La giovane verrà accolta con stupore delle altre domestiche a causa della sua pelle scura.

Nel frattempo, i vicini continueranno a presidiare la banca americana per chiedere di riavere indietro i loro risparmi. Più tardi, Rosina accuserà Liberto di essere un mantenuto e Genoveva approfitterà del momento di fragilità del Mendez per cercare di sedurlo. Intanto, Carmen riuscirà a trovare Ramon in un ospedale dove è stato operato.

Una vita, spoiler al 22 agosto: Ramon crede che abbiano tentato di ucciderlo

Gli spoiler Una vita fino al 22 agosto, riferiscono che Alfredo si offrirà di comprare la bottega ed il brevetto delle macchine da caffè per annullare il debito che i Palacios hanno con lui. Nel frattempo, Cinta farà una splendida esibizione con Rafael "Lo Spiantato" ed Emilio non riuscirà a dissimulare la sua gelosia derivante dalla crescente intesa dei due giovani.

Poco dopo, Rosina sarà sempre più in collera con Liberto, il quale inizierà ad avvicinarsi a Genoveva e tra loro non accadrà nulla soltanto perché arriverà Susana. Intanto, Genoveva godrà del caos che è riuscita a generare nel quartiere, mentre Antoñito verrà a sapere che il padre è in ospedale e vorrà andare da lui, ma proprio quando sarà sul punto di partire, Ramon tornerà a casa con Carmen ed annuncerà di aver scoperto qualcosa di molto grave.

Più tardi, Susana dirà a Rosina che se continuerà a comportarsi in quel modo perderà Liberto mentre Servante nel tentativo di vendere gli oggetti dimenticati alla pensione troverà un cilindro magico. Intanto, Emilio confesserà a Cinta di averla lasciato per un motivo serio e che è disposto a rivelarglielo. Poco dopo, Ramon tornato a casa, metterà al corrente la famiglia e Felipe di ciò che ha scoperto sulla banca americana e dirà loro di essere convinto che abbiano tentato di ucciderlo.

Una vita: Felicia fa in modo che Bellita venga arrestata

Nei prossimi episodi di Una vita Genoveva scoprirà che Ramon si è salvato mentre Cesareo continuerà a insegnare la lotta a Camino e le regalerà un libro dei segni.

Nel frattempo, Bellita approfitterà della protesta per colpire Felicia con un uovo. La Pasamar, a quel punto, dirà alle autorità che la cantante ha lanciato un uovo contro Suñol e che lo ha colpito, provocando così il suo arresto. I Dominguez, per poter pagare la cauzione e farla uscire di prigione, venderanno i loro oggetti di valore. Una volta libera, Bellita giurerà vendetta. Intanto, le autorità sgombereranno il presidio e metteranno fine alla protesta.

Rosina incurante dei problemi economici, per reazione inizierà a fare spese folli finendo per ingigantire ancor di più la crisi con Liberto. Nel frattempo, Alfredo proverà a capire se Ramon abbia scoperto la verità sulla truffa, ma il Palacios riuscirà in qualche modo a fingere di non sapere nulla.

Poco dopo, Cinta sarà in attesa di Emilio, ma arriverà Rafael ed il Pasamar li vedrà insieme sulla panchina. Il musicista, poi, le dirà che gli hanno proposto una tourneé in Spagna e lei per l'entusiasmo lo bacerà.

Intanto, Lolita per vendicarsi del trattamento che Susana ha riservato a Carmen, le chiederà di confezionarle l'abito nuziale mentre le signore avranno la speranza che le loro denunce vengano pubblicate sui quotidiani. Poco dopo, Camino si addormenterà nel ristorante e Cesareo la sentirà parlare di un certo Valdeza. Più tardi, Genoveva inviterà Liberto a casa sua e riuscirà a sedurlo sotto lo sguardo attonito di Casilda che era lì per fare un favore ad Ursula mentre Ramon e Carmen organizzeranno la festa di fidanzamento e al termine si verrà a sapere del fallimento della banca americana.

Infine, Casilda dopo aver visto Liberto in atteggiamenti intimi con Genoveva, scapperà via sconvolta. Il Mendez cercherà di fermarla, ma sopraggiungerà Rosina.