Presto i telespettatori rivedranno su Rai 1 gli amati protagonisti del seguitissimo sceneggiato Il Paradiso delle Signore, ambientato a Milano tra gli anni cinquanta e sessanta. Gli spoiler delle nuove puntate si preannunciano entusiasmanti come al solito. Finalmente a settembre 2020 i fan avranno modo di apprendere come si evolverà il triangolo amoroso formato da Roberta Pellegrino (Federica de Benedittis), Federico Cattaneo (Alessandro Fella), e Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Dagli spoiler si evince che il secondo intervento a cui si sottoporrà il figlio di Silvia e Luciano questa volta avrà l’esito sperato, dato che tornerà a camminare quando rimetterà piede a Milano.

Per quanto riguarda la situazione sentimentale invece non ci sarà nessuna svolta positiva. Roberta infatti sarà sempre più combattuta, poiché farà capire di non sapere chi scegliere tra il suo fidanzato di sempre e il fratello di Angela.

Il paradiso delle signore, puntate precedenti: Federico deluso dalla fidanzata

A movimentare le trame della nuova stagione della popolare soap opera italiana saranno anche Roberta Pellegrino, Federico Cattaneo, e Marcello Barbieri. La venere del paradiso negli episodi precedenti ha trovato il coraggio di essere sincera con il suo storico fidanzato. Roberta ha confessato al suo amato di aver baciato Marcello in sua assenza, proprio quando era in procinto di partire per operarsi di nuovo.

Il fratello di Nicoletta parecchio deluso, non ci ha pensato due volte per mettere fine alla sua relazione con Roberta. Quest’ultima non si è rassegnata all’idea di aver perso per sempre il figlio dei Cattaneo, visto che nonostante la distanza ha cercato di farsi perdonare. Nel contempo Marcello non ha fatto nessuna mossa per riconquistare la venere, anche se si sarebbe potuto approfittare della difficile situazione.

Il ritorno del giovane Cattaneo, Roberta entra in confusione a causa di Marcello

Le anticipazioni relative a ciò che succederà nei nuovi appuntamenti della fiction daily di Rai 1 in programmazione dal 7 settembre 2020, raccontano che si assisterà al tanto atteso ritorno di Federico. Quest’ultimo dopo essere tornato dalla Svizzera farà fare dei salti di gioia ai propri cari, poiché recupererà l’uso delle sue gambe come desiderava.

Il giovane scrittore anche se sarà felice affronterà una vera e propria crisi con Roberta, e questa volta Marcello coglierà l’occasione al volo per dichiararsi. L’atteggiamento di quest’ultimo farà entrare in confusione la venere, infatti si vedrà costretta a fare chiarezza sui suoi sentimenti quando il barista sarà determinato ad averla al suo fianco.