Tra qualche settimana i telespettatori italiani della soap opera Una vita assisteranno ad una scena straziante. Il piano di Liberto Mendez (Jorge Pobes) per riconquistare la fiducia della moglie Rosina Rubio (Sandra Marchena), purtroppo non funzionerà. Quest’ultima infatti ancora delusa dal consorte per averla tradita con Genoveva Salmeron (Clara Garrido), se ne andrà via da Acacias 38 facendo cadere la sua dolce metà nello sconforto totale.

La ricca borghese si trasferirà in Portogallo dalla figlia Leonor (Alba Brunet) e il genero Inigo (Xoan Forneas), soprattutto per poter riabbracciare le sue tre nipotine.

Una vita, spoiler: Liberto cerca di convincere la moglie a perdonarlo

Nei prossimi episodi della telenovela in programma su Canale 5, Rosina non perdonerà Liberto neanche quando avrà la certezza che Genoveva l’ha fatto gettare tra le sue braccia appositamente per distruggere il suo matrimonio. Inoltre la ricca borghese scoprirà anche che la dark lady ha agito in tale maniera per vendicare il decesso di Samuel Alday. Rubio rimarrà ferma nella decisione presa pur avendo testimoniato a favore del marito, accusato da Alfredo di aver abusato di Salmeron. A questo punto Rosina farà sapere a Liberto di aver intenzione di trasferirsi in Portogallo da sola, per raggiungere la figlia Leonor e il genero Inigo.

Seler non appena la sua consorte gli sottolineerà che se si potesse tornare indietro non farebbe nessun investimento nella banca americana di Bryce, farà di tutto per sorprendere la propria amata.

In particolare l’uomo con l’aiuto di Felicia organizzerà al Nuovo Secolo XX l’ultimo evento benefico, come quello in cui lui e Rosina parteciparono insieme.

L’obiettivo di Seler sarà quello di convincere la moglie a dargli una possibilità.

La partenza di Rosina, Seler non si rassegna

Dopo aver messo piede nel ristorante dei Pasamar con la convinzione di prendere parte ad una festa tenutasi per la gravidanza di Lolita, la borghese chiederà scusa a tutti i presenti e dirà a Liberto che non rinuncerà per nessun motivo a partire.

Il giorno seguente quest’ultimo non avrà altra scelta oltre a quella di dire addio alla donna che ha sposato, ma riceverà dalla stessa il consenso per poter rimanere nell’appartamento che hanno condiviso da quando stanno insieme in attesa di trovare un’altra sistemazione.

Seler oltre a considerare Genoveva la colpevole di quanto accaduto tra lui e sua moglie, le ordinerà di allontanarsi da Felipe. Inoltre Mendez non demorderà, infatti deciso a tornare al fianco di Rosina a tutti i costi si rifiuterà di uscire di casa anche se sua zia Susana sempre più preoccupata lo inviterà a reagire.