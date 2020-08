La lista degli ex protagonisti di Uomini e donne positivi al Coronavirus diventa sempre più lunga. In queste ore, Daniele Schiavon ha dichiarato, su Instagram, di aver contratto il virus dopo una vacanza effettuata in Sardegna. L'ex compagno di Giulia Quattrociocche ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute.

L'annuncio dell'ex corteggiatore

Daniele Schiavon ha annunciato, su Instagram, di essere positivo al coronavirus: "Aspetterò 5 giorni a casa sperando che questo virus andrà via". Successivamente l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha dichiarato: "In ogni caso non mi arrenderò e lo prenderò a calci questo virus".

Tramite le stories pubblicate, l'ex fidanzato di Giulia Quattrociocche non sembra avere dei sintomi gravi. Daniele come da prassi si è sottoposto al tampone dopo essere stato in vacanza in Sardegna. Con tutta probabilità il giovane potrebbe avere contratto il virus nella terra sarda, dove nelle ultime settimane il contagio sembra avanzare velocemente.

Daniele Schiavon non è l'unico ex protagonista del dating show di Canale 5 ad essere positivo alla Covid-19. Nelle scorse ore, aveva dichiarato di essere positive anche Vittoria Deganello e Giulia Latini. Le due ex corteggiatrici così come Schiavon hanno frequentato di recente la Costa Smeralda e adesso si trovano presso il proprio domicilio in isolamento.

Andrea Melchiorre ha la Covid-19

Ad aggiungersi alla lunga lista degli ex di Uomini e Donne positivi al coronavirus c'è anche Andrea Melchiorre. Nei giorni scorsi, il giovane era stato protagonista di un duro sfogo sui social.

Melchiorre si era rivolto a tutti coloro che, sapendo di avere frequentato la Sardegna sono tornati nelle proprie città senza sottoporsi ad un tampone.

L'ex corteggiatore del dating show aveva avuto gli stessi sintomi della Covid-19, febbre altissima e tosse ma in un primo momento l'esito del tampone era risultato negativo. Con soddisfazione il giovane aveva parlato di una brutta bronchite, ma in comune accordo con il suo medico aveva deciso di sottoporsi ad una quarantena preventiva.

In queste ore invece, la situazione per Andrea Melchiorre sembra essere cambiata. Il giovane, su Instagram, ha annunciato di aver contratto il virus: "Sto bene. Ho avuto i primi sintomi il 19 agosto: febbre, spossatezza, mal di testa e tosse".Il diretto interessato ha spiegato che adesso prima di tornare a Roma, dovrà sottoporsi a due tamponi. Se entrambi daranno un risultato negativo, allora potrà tornare nella Capitale, altrimenti dovrà resta in Sardegna fino a che non avverrà la sua guarigione. In conclusione Andrea Melchiorre ha dichiarato: "Sarà un esperienza che mi farà apprezzare ancora di più la salute e la libertà".