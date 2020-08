La Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno il 7 settembre 2020 andrà in onda su Canale 5 in prima serata, invece il 12 l’appuntamento è previsto prima del programma Verissimo a partire dalle 2 e 45 del pomeriggio. Gli spoiler rivelano che Ceyda (Gamze Topuz) sarà disposta a tutto per conquistare Can Divit (Can Yaman).

Emre (Birand Tunca) invece proporrà un ultimatum a Sanem Aydin (Demet Özdemir), dicendole che se darà le sue dimissioni alla Fikri Harika lui manderà via Aylin Yuksel (Sevcan Yaşar) dall’agenzia. Inoltre il secondogenito di Aziz dovrà costringere Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) a restituire a suo fratello le azioni dell’azienda, cedute alla sua ex fidanzata.

DayDreamer, spoiler del 7 e 12 settembre: Sanem affronta Emre

Nelle puntate che i fan italiani seguiranno lunedì 7 e sabato 12 settembre 2020, Sanem realizzerà un profumo speciale per Can. Quest’ultimo dimostrerà di aver apprezzato parecchio la fragranza creata dalla sua amata, indossandola subito: l’essenza del fotografo stupirà anche Ceyda. Intanto alla Fikri Harika ci sarà parecchia tensione, poiché si scoprirà che una spia ha installato una telecamera nascosta nell’ufficio di Can. Tutti i dipendenti dell’agenzia pubblicitaria compreso Cengiz saranno agitati: quest’ultimo addirittura avrà l’ennesima crisi di pianto all’idea di poter perdere il lavoro. Soprattutto l’uomo si agiterà con la convinzione che la persona che sta agendo contro la nota azienda sia uno dei suoi colleghi.

Nel contempo Deren dopo aver deciso di far installare un sistema di allarme alla Fikri Harika, rimprovererà Ferdi per essere stato incompetente.

Dopo aver riflettuto, Sanem certa che la telecamera nascosta sia opera di Emre lo affronterà. La sorella di Leyla decisa a smascherare il secondogenito di Aziz gli dirà di essere disposta a far sapere del suo doppio gioco a Can.

Purtroppo Emre anticiperà la mossa dell’aspirante scrittrice, raccontando al fratello di aver detto ad Aylin che non verrà denunciata se gli consegnerà la telecamera. Leyla dopo essersi scagliata contro Emre si pentirà di averlo aggredito, invece Mevkibe inaugurerà la biblioteca del quartiere grazie al contribuito di Can.

Ceyda decisa a fare breccia nel cuore di Can, Deren su tutte le furie

La moglie di Nihat dovrà fare i conti con Aysun, che con l’aiuto di Ihsan organizzerà un mega schermo per la trasmissione della partita degli europei e della puntata finale dello sceneggiato più amato dalle signore. Con la complicità di Cengiz e Ayhan i piani di Aysun verranno rovinati: quest’ultima scatenerà la furia di Mevkibe quando si accorgerà delle attenzioni che Sanem e Leyla rivolgeranno a Can ed Emre. Successivamente la figlia minore degli Aydin troverà una dedica del fotografo, su un libro che racconterà la storia delle Galapagos. Ceyda decisa a fare breccia nel cuore di Can, si farà scattare delle foto in sua compagnia durante il set, e Sanem a causa della gelosia cancellerà la scheda di memoria della macchina fotografica.

Mevkibe e Nihat si parleranno soltanto tramite Leyla, mentre Enzo Fabbri farà avere le sue azioni della Fikri Harika ad Aylin. Can non troverà l’imprenditore italo-francese quando metterà piede nell’ufficio dell’uomo. Emre invece avrà una dura lite nell’azienda con Aylin sotto lo sguardo di tutti i presenti. A questo punto il secondogenito del Divit si dirà disposto a cacciare la sua ex fidanzata dalla Fikri Harika, ma in cambio Sanem dovrà licenziarsi.

Nel frattempo Osman dopo aver contattato un’agenzia con Muzaffer, verrà convocato per un colloquio. Arrivata la mattina il macellaio incontrerà Leyla alla Fikri Harika, invece Can farà arrabbiare Deren quando le dirà che a occuparsi della presentazione della campagna per la Compass Sport sarà Sanem.

Per finire Ceyda si recherà spesso nell’ufficio del primogenito di Aziz, sempre con l’obiettivo di riuscire a farlo innamorare.