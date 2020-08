Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 24 al 28 agosto riportano che Clara, sentendosi in pericolo, chiederà aiuto ad Angela e Giulia. Viola continuerà a tenere lontano da sé il marito Eugenio, mentre Rossella rischierà di arrivare in ritardo all'università per sostenere un esame.

Nicotera organizzerà un blitz per stanare Tregara. Cotugno continuerà a corteggiare Dolly ma, nonostante le sue buone intenzioni, non riuscirà ad ottenere il successo sperato. Infine Filippo e Serena dovranno fare i conti con i problemi legati alla separazione giudiziale.

Un posto al sole: Eugenio e Viola sempre più distanti

Gli spoiler di Un posto al sole dal 24 al 28 agosto rivelano che continueranno i problemi di coppia tra Viola ed Eugenio. Dopo aver scoperto il segreto di Susanna, innamorata del magistrato, la moglie di Nicotera non riuscirà a far finta di nulla. Turbata da quanto accaduto, continuerà ad essere fredda e distante nei confronti del marito, nonostante il tentativo di mediazione di Renato e Ornella.

Nel frattempo, Eugenio sarà impegnato nelle operazioni di coordinamento di un blitz contro Tregara, il quale vorrebbe vedere la figlia Clara per un'ultima volta. La giovane fidanzata di Alberto sarà in evidente difficoltà e chiederà consiglio a Giulia e Angela, le quali la metteranno ancora una volta in guardia sul conto dell'avvocato Palladini.

Upas, anticipazioni al 28 agosto: Ferri non ha ancora perdonato Marina

Marina chiederà un favore a Ferri ma si renderà conto che Roberto non ha ancora superato il suo risentimento per quanto accaduto tra lei e Fabrizio. Rossella avrà ancora problemi con il suo percorso di studi, infatti rischierà di arrivare in ritardo all'università e di non sostenere l'esame che aveva prenotato.

Filippo rifletterà sul suo rapporto con Serena e, in particolare, dovrà capire se sarà il caso di procedere con la separazione giudiziale che potrebbe avere delle severe conseguenze sulla figlia e sulla moglie.

Susanna si sente in colpa nei confronti di Niko

I problemi coniugali tra Filippo e Serena spingeranno Susanna a riflettere sulla sua relazione con Niko.

Infatti, essendosi innamorata di Eugenio, comincerà ad avere dei sensi di colpa nei confronti del giovane. Nel frattempo Fabrizio partirà per la Russia, lasciando Marina da sola ad affrontare Ferri.

Cotugno verrà respinto da Dolly, ma nonostante ciò dimostrerà di avere delle qualità sorprendenti. In un secondo momento, l'avarizia del vigile non piacerà a Guido, il quale però sarà ignaro del motivo per cui il collega si sta comportando in questo modo.