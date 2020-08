Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni di Beautiful che in questo periodo è in pausa estiva su Canale 5. Nelle prossime puntate in onda in Italia, Liam Spencer (Scott Clifton) inizierà a indagare su Flo Fulton (Katrina Bowden) e farà una scoperta importante.

Liam infatti apprenderà che Florence non ha mai dato alla luce un bambino, quindi non può essere la madre naturale di Phoebe.

Beautiful: Steffy inizia a guardare Phoebe con occhi diversi

Liam comincerà ad avvicinarsi alla verità quando Hope e Thomas partiranno per la luna di miele dopo essersi sposati e aver celebrato il matrimonio nella villa di Eric.

Douglas sarà affidato alle cure amorevoli di Steffy e Spencer. Quest'ultimo sarà molto contento di poter ospitare il bambino per qualche giorno, sperando che possa riprendere il discorso che era stato interrotto da Forrester.

Il figlio di Caroline non seguirà le raccomandazioni dategli dal padre prima della sua partenza e insisterà nel dire che Beth è ancora viva. Steffy rimarrà colpita dalle parole di Douglas e inizierà a guardare Phoebe con occhi diversi, cominciando a domandarsi se davvero la bimba non possa essere sua figlia.

Liam indaga su Flo

Steffy razionalmente non riuscirà a dare credito alle affermazioni di Douglas sulla vera identità di Phoebe e comincerà a convincersi che si tratti di un gioco da bambini.

Liam, invece, piano piano comincerà a ricostruire la vicenda e soprattutto ripenserà alla distanza che Flo ha sempre avuto nei confronti della neonata. Subito dopo gli verranno in mente le parole di Wyatt, il quale gli ha detto che la fidanzata non ha mai avuto figli.

Non contento, Spencer continuerà a fare delle indagini per andare fino in fondo alla questione.

Infatti chiederà a Steffy di mostrargli i documenti dell'adozione affinché li possa studiare scrupolosamente.

Spencer scopre che Flo non è la madre di Phoebe

Liam contatterà telefonicamente il ginecologo che ha seguito Flo durante il parto a Las Vegas. Il medico però dirà al suo interlocutore di non essersi mai occupato della gravidanza di Fulton e che non ha nemmeno firmato i documenti per l'adozione.

Steffy non riuscirà a crederci e sosterrà che probabilmente c'è stato un errore di trascrizione durante la pratica. Liam, invece, consapevole dell'esistenza di una connessione speciale tra una madre e una figlia, si convincerà che Phoebe abbia chiamato "mamma" Hope proprio per questo legame indissolubile e innato. A questo punto, Spencer prenderà la bambina in braccio e, con le lacrime agli occhi e stringendola al petto, le dirà: "Sì, sono il tuo papà".