Dopo tre anni di assenza Affari tuoi è pronto a tornare sugli schermi di Rai 1 con tre puntate speciali che dovrebbero andare in onda in prima serata. Stando alle ultime indiscrezioni, la conduzione potrebbe essere affidata a Max Giusti oppure a Marco Liorni, quest'ultimo molto apprezzato dal pubblico per la sua conduzione del game pre-serale 'Reazione a catena'. Chi la spunterà tra i due contendenti? In attesa di news, proprio Max Giusti rispondendo a una precisa domanda sulla questione, ha cercato di glissare: 'E chi può dirlo?'.

Torna su Rai 1 lo storico programma Affari Tuoi dopo la chiusura del 2017

Lo storico game show di Rai 1 Affari Tuoi è pronto a tornare in Tv con tre appuntamenti speciali in prima serata. Stando a quanto pubblicato da LanostraTv, l'azienda di viale Mazzini, starebbe lavorando a una nuova messa in onda del programma con una formula del tutto rinnovata. Come noto, la trasmissione è ferma dal 2017, dopo le tante polemiche suscitate dai servizi mandati in onda dal tg satirico di Striscia la notizia e che avevano gettato nella bufera l'allora conduttore Flavio Insinna.

Liorni e Max Giusti in lizza per condurre il game show di Rai 1

Dalle ultime indiscrezioni dunque, nel corso del mese di dicembre, i telespettatori potranno rivedere in onda Affari Tuoi, ma non nella classica fascia oraria a cui si era abituati, bensì in prima serata, forse con la partecipazione di volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ma chi condurrà la nuova versione di Affari Tuoi? A questa domanda non vi è ancora una risposta certa. Stando ai rumors infatti, in lizza ci sarebbero Marco Liorni e Max Giusti. Quest'ultimo, come molti ricorderanno, è già stato in passato alla guida del game show, mentre per Liorni si tratterebbe della prima volta alla guida di Affari Tuoi, dopo il successo ottenuto ultimamente con 'Reazione a Catena'.

Max Giusti sul possibile ritorno ad Affari Tuoi: 'Chi può dirlo'

Proprio Max Giusti, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ha rotto il silenzio sui rumors che lo vedono come papabile conduttore del game show di Rai 1. A precisa domanda, ha risposto: 'E chi può dirlo. Vi lascio con un laconico no comment'.

Il conduttore ha glissato la domanda, lasciando ancora un alone di mistero sulla vicenda. Intanto proprio Giusti, sarà il padrone di casa di 'Boss in incognito', il docu-reality che partirà il prossimo 8 settembre su Rai 2 e dove anche lo stesso conduttore farà incursioni nei luoghi di lavoro sotto mentite spoglie. Sempre sul settimanale, Max Giusti ha svelato un sogno nel cassetto, ovvero quello di condurre, un giorno o l'altro, il Festival di Sanremo. A tal proposito il padrone di casa di 'Boss in Incognito' ha detto: 'Ho 52 anni e mi sento pronto. Non ho fretta, basta che mi chiamino'.