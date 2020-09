Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che sono in arrivo delle puntate ricche di colpi di scena. I riflettori saranno ancora una volta ben puntati su Can e Sanem, alle prese con la loro tormentata storia d'amore. Il fotografo prenderà una decisione che farà andare su tutte le furie la bella Sanem, la quale poi sarà anche vittima di un incidente che tuttavia le farà conoscere una nuova persona che darà una svolta significativa alla sua vita.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Can parte con Polen e Sanem conosce Yigit

Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate turche di DayDreamer che prossimamente andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che Sanem proverà a fare di tutto per riconquistare di nuovo il cuore del fotografo, ma i suoi tentativi saranno vani.

Come se non bastasse, poi, il fotografo le comunicherà una notizia che sarà un vero e proprio colpo di grazia per la Aydin.

Can deciderà di partire con Polen, la sua ex storica fidanzata, per un viaggio di lavoro e ovviamente quando Sanem verrà messa all'occorrenza dei fatti rimarrà senza parole. La ragazza, infatti, complice di questa spiacevole notizia e una giornata lavorativa piuttosto difficile e complicata, rimarrà coinvolta in un incidente stradale.

Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che Sanem verrà investita da un’automobile: il conducente, però, si fermerà a soccorrerla e la porterà in ospedale. Trattasi di Yigit, una new entry delle prossime puntate. Per fortuna la Aydin se la caverà con qualche graffio ma dimenticherà la sua agenda nella macchina di Yigit, che finirà per leggere i suoi racconti.

E dopo essere rimasto piacevolmente sorpreso, Yigit si metterà in contatto con Sanem, confessandole di essere un editore e di voler aprire una nuova agenzia proprio in Turchia. Yigit, inoltre, farà una vera e propria proposta di lavoro a Sanem che alla fine deciderà di accettarla, licenziandosi così dalla Fikra di Can.

Leyla accetta la proposta di nozze di Osman

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che l'attenzione sarà posta anche su Leyla, la quale finirà per cadere nella trappola della perfida Aylin. Quest'ultima, infatti, le farà credere che tra lei ed Emre c'è stato un nuovo riavvicinamento e a quel punto la sorella di Sanem, sentendosi presa in giro, finirà per chiudere la sua relazione con Emre.

Leyla deciderà di voltare definitivamente pagina e alla fine accetterà la corte sempre più diretta di Osman, il macellaio ormai modello che da sempre non ha nascosto il suo interesse per la ragazza. I due si frequenteranno per un po' di tempo al punto che Osman deciderà di compiere il 'fatidico passo' facendole la proposta di matrimonio.

Osman, quindi, chiederà la mano di Leyla che in un primo momento accetterà poi però sarà sopraffatta dai dubbi e dalle incertezze. Quando il macellaio si renderà conto di questa situazione di incertezza cercherà di fare il possibile per tenere Leyla lontana da Emre. Riuscirà ad avere la meglio oppure la sorella di Sanem tornerà tra le braccia del tenebroso Divit?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera in onda nel fine settimana su Canale 5.