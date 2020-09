Dopo l'appuntamento del 7 settembre, con tre episodi inediti in prima serata, la serie Daydreamer - Le ali del sogno andrà in onda su Canale 5 sabato 12 a partire dalle 14.10. In questa occasione verranno trasmessi due episodi della fiction turca, prima del debutto della nuova stagione di Verissimo. Le fan non dovranno comunque aspettare molto per l'appuntamento successivo, in programma per il giorno dopo, domenica 13 settembre. È infatti prevista la messa in onda di un solo episodio alle 16:30 che concluderà il pomeriggio delle soap di Canale 5 (Beautiful, Una Vita e Il Segreto). Stando alle anticipazioni diffuse in rete, la trama dell'episodio sarà incentrata su un incontro di lavoro che Can organizzerà nella sua abitazione con Sanem e gli altri personaggi.

Schierando le soap, ma soprattutto la famosa serie turca con Can Yaman, Canale 5 cercherà di sfidare Domenica In, condotta anche quest'anno da Mara Venier.

In onda un episodio di Daydreamer domenica 13 settembre: trama

Le telespettatrici appassionate di Daydreamer - Le ali del sogno, rimaste orfane dell'appuntamento quotidiano, potranno continuare a seguire la serie nel weekend. Domenica 13 settembre Canale 5 trasmetterà un episodio in cui tutti i personaggi principali si ritroveranno a casa di Can Divit (Can Yaman), invitati da quest'ultimo per motivi di lavoro. Il fotografo ospiterà Sanem Aydin (Demet Özdemir) e tutti gli altri colleghi dell'agenzia Fikri Harika per dar loro l'opportunità di lavorare con calma e maggiore creatività.

L'episodio in questione andrà in onda a partire dalle 16.30 circa, subito dopo l'appuntamento domenicale con la soap Il Segreto.

Daydreamer e le altre soap di Canale 5 sfideranno la Domenica In di Mara Venier

Mediaset ha deciso di sfidare la Rai nel pomeriggio domenicale schierando l'intero blocco delle soap trasmesse su Canale 5.

Contro Mara Venier, nuovamente al timone di Domenica In a partire da domenica 13 settembre, Canale 5 proporrà le soap Beautiful (alle 14:00) e le telenovele spagnole Una Vita (alle 14:30) e Il Segreto (alle 15:40). Seguirà la serie turca con Can Yaman e Demet Özdemir.

La storia d'amore tra Can e Sanem, che ha appassionato i telespettatori durante i mesi estivi, si troverà a dover fronteggiare Domenica In che ha dalla sua parte il vantaggio di un pubblico già affezionato alla nota conduttrice veneta.

Attualmente non si conosce ancora come proseguirà la programmazione di Daydreamer. Le decisioni di Mediaset saranno di sicuro influenzate dai dati di ascolto.