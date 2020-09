Le anticipazioni turche della soap opera DayDreamer-Le ali del sogno evidenziano che per Can e Sanem arriverà un'altra dura prova da superare e affrontare. Questa volta a mettere in difficoltà la coppia ci penserà la perfida Huma, mamma del fotografo, la quale proverà in tutti i modi a creare disagio ai genitori di Sanem. Huma farà credere al figlio di voler conoscere meglio Mevkibe e Nihat, ma in realtà il suo unico scopo sarà quello di umiliarli, e così Divit ancora una volta dovrà difendere il suo amore per Sanem dalle macchinazioni della madre.

Gli spoiler turchi di DayDreamer: Huma prova ad umiliare i genitori di Sanem

Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Huma dirà a Can di voler organizzare una cena con i genitori di Sanem. Il fotografo acconsentirà alla richiesta della mamma, credendo che il suo intento sia pacifico anche se in realtà non sarà così.

Huma, infatti, prenoterà un tavolo in un ristorante sofisticato e molto caro. Non a caso la mamma e il padre di Sanem quando leggeranno il menù rimarranno sconvolti dai prezzi eccessivi delle portate. La coppia comunque preferirà fare finta di nulla per evitare di dare un dispiacere alla figlia.

La situazione però degenererà in pochi minuti: di fronte alle frasi provocatorie di Huma, la mamma di Sanem non riuscirà più a stare in silenzio e tra le due donne ci sarà un battibecco a tavola.

Immediata la reazione di Nihat, il quale deciderà di abbandonare la cena e di andare via dal ristorante con moglie e figlia.

Can, furioso con Huma, difende i suoi sentimenti per Sanem

Gli spoiler di DayDreamer-Le ali del sogno sottolineano che a questo punto Can comprenderà le reali intenzioni di sua mamma e quando lasceranno il ristorante la rimprovererà duramente.

Il fotografo difenderà con le unghie e con i denti i suoi sentimenti per Sanem, chiedendo alla madre di non intromettersi mai più nelle sue vicende personali. Divit, inoltre, le sottolineerà che niente e nessuno potrà impedirgli di essere felice al fianco della sua amata fidanzata e quindi Huma dovrà rassegnarsi.

Questa volta la perfida donna non potrà contare neppure sul sostegno dell'altro figlio, Emre, che si schiererà dalla parte del fratello e di Aydin, contrario all'ostruzionismo di Huma. Can e Sanem avranno modo di rivedersi in un secondo momento, e in questa circostanza si prometteranno a vicenda che lotteranno per il loro amore.