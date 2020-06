Le vicende della serie tv di origini turche DayDreamer - Le ali del sogno che ha fatto il suo debutto su Canale 5 da meno di un mese, sono sempre più coinvolgenti. Negli episodi che i fan italiani vedranno prossimamente, Can Divit (Can Yaman) farà capire di fidarsi ciecamente di Emre (Birand Tunca) quando gli farà una confessione. In particolare quest’ultimo apprenderà che suo fratello ha lasciato la fidanzata Polen (Kimya Gokce Aytac), a causa di Sanem Aydin (Demet Özdemir).

In poche parole il fotografo di fama mondiale rivelerà al contabile della Fikri Harika di essere felicemente innamorato della sua nuova dipendente che ha riportato amore e passione nella sua vita.

DayDreamer, trame turche: Can parla della sua infanzia a Sanem

Gli spoiler turchi delle puntate che verranno trasmesse in Italia nelle prossime settimane, dicono che Can troverà finalmente il coraggio di essere sincero con Sanem. Il fotografo indosserà lo stesso smoking che aveva durante la festa del 40esimo anniversario della Fikri Harika e raggiungerà Aydin sullo stesso palco del teatro in cui si sono conosciuti per la prima volta. La sorella di Leyla e il primogenito di Aziz si scambieranno un bacio appassionato. Il giorno seguente Can dimostrerà ancora una volta di provare dei sentimenti per la sua nuova dipendente, visto che le farà sapere chiaramente di essere innamorato di lei.

Purtroppo Aydin non se la sentirà di lasciarsi andare con il primogenito di Aziz per aver tramato alle sue spalle su ordine di Emre, per tale ragione la ragazza chiederà a Can del tempo per riflettere.

In seguito quest’ultimo si confiderà con Sanem, facendole sapere di aver trascorso la sua infanzia in collegio dopo la separazione dei suoi genitori. Aydin verrà anche a conoscenza che Emre si vedeva due volte all’anno con il fratello, poiché da bambino si trasferì in Svizzera con la madre.

Il primogenito di Aziz innamorato, Aydin sempre più tormentata

Non appena Can le sottolineerà di essere lo stesso molto legato al fratello, Sanem si sentirà a disagio poiché ripenserà all’inganno di Emre. Nonostante ciò la giovane sceglierà di non smascherare il contabile della Fikri Harika. In seguito il primogenito del Divit si confiderà con il fratello, quando gli chiederà di raccontargli come ha trascorso la sera precedente.

Can preciserà ad Emre di aver messo fine alla sua storia d’amore con la storica fidanzata Polen, perché si è reso conto di amare Sanem. Dpo aver ascoltato le parole di Can, il secondogenito di Aziz apparirà piuttosto turbato, anche per il fatto che Aylin non si era affatto sbagliata. A questo punto Emre inviterà il consanguineo a pensarci bene, e gli ricorderà che prima o poi se ne andrà via dalla Turchia come ha già fatto in passato.

Il primogenito di Aziz dimostrerà di avere le idee abbastanza chiare, dato che rassicurerà Emre e gli dirà di essere convinto che Sanem sia la donna adatta per lui. Il figlio minore di Divit non avrà alcuna intenzione di rimanere fermo poiché temerà di essere tradito da Aydin, proprio colei che gli ha fornito delle informazioni private sulla sua azienda.

Infine quest'ultima, sempre più tormentata per aver raccontato tante bugie all’uomo che ama, esigerà di avere un confronto con Emre, per convincerlo a dire a Can che lei è stata soltanto una pedina.