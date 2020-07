La Serie TV Daydreamer - Le ali del sogno che vede protagonista l’idolo indiscusso Can Yaman, continua a essere molto apprezzata dai fan italiani. Nelle prossime puntate Sanem Aydin (Demet Özdemir) sarà ancora frenata con Can Divit a causa di Emre (Birand Tunca).

Dagli spoiler turchi si evince che l’aspirante scrittrice non appena Metin (Tuan Tunali) verrà licenziato dalla Fikri Harika, avrà la conferma che il suo capo potrebbe reagire malissimo se dovesse scoprire della sua complicità con suo fratello. Per tale ragione la fanciulla si allontanerà dal primogenito di Aziz dopo avergli fatto intendere di non ricambiare i suoi sentimenti, e di vederlo come un amico.

Daydreamer, trame turche: il primogenito di Aziz innamorato di Sanem

Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana Can troverà finalmente il coraggio di confessare a Sanem di essere l’Albatros, l’uomo che sta cercando disperatamente. La giovane anche se sarà felice di aver trovato colui che ha fatto breccia nel suo cuore pur avendolo baciato al buio, ripenserà alle menzogne dette al suo datore di lavoro per colpa di Emre. A questo punto l’aspirante scrittrice parecchio turbata dalla situazione, si sfogherà con Osman e Ayhan per decidere come comportarsi.

Nel contempo il primogenito di Aziz rivelerà al fratello di essersi innamorato di Aydin. Il figlio minore del Divit spiazzato dalle parole del consanguineo metterà subito al corrente Aylin di quanto appreso, e le preciserà che Sanem potrebbe svelare a Can di aver lavorato per lui.

Metin cacciato dalla Fikri Harika, Aydin prende le distanze da Can

In seguito Sanem quando si renderà conto di essere sempre più attratta dal ribelle fotografo affronterà Emre, e gli ribadirà di voler dire tutta la verità a suo fratello. Quest’ultimo cercherà di far cambiare idea ad Aydin, dicendole che Can non perdonerà mai ciò che lei ha fatto poiché odia le persone false.

Il giorno seguente Sanem si preoccuperà ancora di più, precisamente quando assisterà al licenziamento di Metin: in particolare il primogenito di Aziz caccerà il suo avvocato per aver fatto avere delle informazioni sulla sua azienda a sua madre, senza il suo consenso.

Sanem non appena verrà messa di nuovo in guardia da Emre farà un passo indietro, visto che dopo essersi scambiata un bacio appassionato con Can gli dirà l’ennesima menzogna.

Nello specifico Aydin oltre a far credere al suo datore di lavoro di non provare nulla nei suoi confronti, gli chiederà di lasciarla in pace. Il fotografo non darà credito alle parole di Sanem, che intanto prenderà le distanze da lui per non farlo soffrire. Infine Can continuerà a essere certo che Aydin ritornerà tra le sue braccia, mentre la giovane farà il possibile per farsi dimenticare dal suo capo.