Una vita nei prossimi episodi darà spazio alla story-line che vede protagonisti Camino ed Emilio. Le anticipazioni relative alle puntate dal 27 settembre al 3 ottobre, rivelano che la giovane Pasamar ha subito una violenza ad opera di Federico Valdeza. Nel frattempo, Emilio si rassegnerà a sposarsi con la figlia di Ledesma, ma Cinta cercherà un modo per rompere il fidanzamento con la ragazza mentre Liberto sarà assolto e Alfredo minaccerà la povera Marcia. Infine, Ramon metterà sull'avviso Felipe dopo averlo visto in compagnia di Genoveva.

Una vita, trame 27 settembre-3 ottobre: Liberto viene assolto

Ad Acacias è arrivato un misterioso uomo di nome Ledesma ed Antonito e Cinta si renderanno conto che Emilio si comporta in maniera strana con quest'ultimo. Nel frattempo, come si evince dalle anticipazioni di Una vita fino al 3 ottobre, il nuovo arrivato scoprirà che Pasamar si è fidanzato con Cinta ed andrà su tutte le furie. L'uomo, a quel punto si recherà a casa dei Dominguez e comunicherà loro che è il padre di Angelines, ovvero la promessa sposa di Emilio. Cinta, appresa l'amara verità, deciderà di rompere la relazione con Emilio seppur con molto dolore. Pasamar, di contro proverà a tenere testa a Ledesma ma non avrà molta fortuna.

Cinta, invece, non riuscendo a rassegnarsi all'idea di perdere l'uomo che ama, si farà venire una buona idea per rompere il fidanzamento del giovane con Angelines. Poco dopo, Felipe convocherà Fabiana come testimone al processo di Liberto. La domestica riuscirà a contraddire Ursula riuscendo così ad aiutare Seler, il quale verrà assolto da tutte le accuse a suo carico anche grazie alla testimonianza di Rosina, che non dubiterà un solo istante nel descrivere il consorte come un uomo per bene.

La sentenza favorevole a Liberto, manderà su tutte le furie Alfredo, il quale sarà sempre più diffidente nei confronti di Genoveva e cercherà una maggiore collaborazione in Marcia arrivando a minacciare la ragazza.

Una vita, spoiler fino al 3 ottobre: Rosina vuole andare in Portogallo

Gli spoiler Una vita fino al 3 ottobre, ci dicono che Rosina dopo aver contribuito all'assoluzione di Liberto, respingerà le avances del suo amico d'infanzia Ignacio e dirà al consorte che ha intenzione di trasferirsi in Portogallo da sua figlia Leonor e non tornare mai più ad Acacias.

La Rubio apparirà determinata nelle sue intenzioni nonostante Liberto e Susana cercheranno di fargli cambiare idea. Seler all'ultimo momento avrà un'illuminazione e chiederà a Felicia di aiutarlo a preparare una sorpresa per la consorte, in modo da dimostrarle quanto la ama. Nel frattempo, Ramon incontrerà Felipe e lo metterà al corrente del fatto che lo ha visto uscire da un noto albergo della città insieme a Genoveva e lo metterà in guardia. L'avvocato, però, gli chiederà di fidarsi di lui.

Una vita: Camino ha subito una violenza

Ramon comunicherà a Lolita che può riaprire la bottega quando vuole visto che ora i proprietari sono nuovamente loro (l'uomo ha potuto recuperare l'attività grazie all'anticipo della compagnia assicurativa).

L'ex domestica al culmine della felicità riaprirà subito la bottega mentre Palacios proporrà a Carmen di riprendere ad organizzare il loro matrimonio. Nel frattempo, grazie ad un flashback si scoprirà che Camino aveva smesso di parlare a causa della violenza subita ad opera di Federico Valdeza, ovvero il figlio del proprietario della tenuta in cui lavorava con sua madre Felicia e suo fratello Emilio prima di trasferirsi ad Acacias. Poco dopo, Felipe verrà a sapere da Genoveva che Alfredo è omosessuale e si metterà sulle tracce di Eladio Sanchez, l'amante dell'uomo. Riuscirà a trovarlo? Non ci resta che attendere i prossimi episodi di Una vita per scoprirlo.