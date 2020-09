Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda il 7 e 12 settembre vedremo Can e Sanem sempre più vicini. In particolare, la giovane creerà un profumo per il suo capo che sarà fin da subito molto apprezzato. Intanto, la nuova arrivata Ceyda è sempre più decisa a conquistare il fotografo.

Ricordiamo che la soap opera andrà in onda il 7 settembre in prima serata e dal 12 settembre ogni sabato alle ore 2 e 10 del pomeriggio circa. La fiction racconta la storia d'amore divertente e romantica tra Sanem e Can, due giovani molto diversi ma legati da un forte sentimento.

Anticipazioni DayDreamer, puntate del 7 e 12 settembre: Sanem vuole smascherare Emre

Nelle puntate che andranno in onda il 7 e il 12 settembre, vedremo che Sanem crea un profumo personalizzato per Can. Il giovane apprezza fin da subito la fragranza e decide di indossarla appena la riceve. Intanto, in agenzia ci sono dei problemi poiché viene installata una telecamera da una spia. Quando i dipendenti della Fikri Harika se ne rendono conto, Deren fa installare un sistema di allarme in azienda. Sanem è convinta che dietro questa idea ci sia Emre, con l'aiuto di Aylin, e fa di tutto per smascherarlo. La giovane, infatti, lo sorprende a prendere la telecamera che era nascosta nell'ufficio di Can ed è decisa a raccontare tutto al suo capo.

Per salvare la sua reputazione, Emre racconta per primo a suo fratello quanto accaduto, facendo ricadere la colpa totalmente su Aylin. Leyla, dal suo canto, in un primo momento è furiosa nei confronti del fratello di Can, ma successivamente inizia a credere alla sua versione dei fatti.

DayDreamer, spoiler 7 e 12 settembre: Ceyda decisa a conquistare Can

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Mevkibe apre una biblioteca nel suo quartiere con l'aiuto di Can. A quel punto, si tiene una inaugurazione dove sono presenti anche Emre e suo fratello. In quella circostanza, Leyla e Sanem sono molto vicine a Can e il minore dei Divit, provocando non pochi pettegolezzi all'interno del quartiere.

Intanto, Ceyda, amica di Gamze, mette gli occhi su Can e intende conquistarlo. In agenzia Fabbri delega Aylin per gestire la sua parte in azienda e questo fa sì che la donna sia costantemente presente alla Fikri Harika. Questo provoca la rabbia di Can, il quale si presenta da Enzo senza però riuscire a incontrarlo. Emre ha un forte litigio con Aylin davanti a tutti e arriva a cacciarla dall'agenzia. Sanem gli chiede spiegazioni e il giovane le comunica che la sua ex fidanzata lascerà l'agenzia solo se anche lei andrà via. Aydin viene presa alla sprovvista, ma non intende abbandonare la Fikri Harika soprattutto dopo l'arrivo di Ceyda.