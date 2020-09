Secondo le anticipazioni della soap opera Beautiful, dalle puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti emergono diverse novità e colpi di scena. In particolare, Liam tornerà a casa e troverà Steffy Forrester svenuta sul pavimento, sarà molto furioso e cercherà la presenza di sostanze per tutta la casa. Infatti, la situazione della donna è peggiorata dopo l'incidente stradale, che l'ha avviata verso una pericolosa dipendenza.

Allo stesso tempo, Liam sarà sempre più preoccupato per la sua ex moglie e così comincerà a tenere sotto controllo sia lei che il dottor Finn.

Liam sarà geloso del dottor Finnegan

La stabilità delle famiglie Forrester e Spencer verrà messa nuovamente a dura prova a causa dell'incidente di Steffy. Infatti, proprio a causa di quest'ultimo, Liam sarà sempre più geloso e possessivo nei confronti della sua ex moglie e temerà che il nuovo compagno della donna la stia portando su una cattiva strada. In tutto ciò, la giovane si lascerà andare alla dipendenza di farmaci.

Il giovane Spencer però non saprà che la minaccia non sarà solo il dottor Finnegan, ma anche e soprattutto Thomas, che non avrà ancora abbandonato l'idea di conquistare Hope Logan.

Steffy viene trovata priva di sensi sul pavimento

Inizialmente, Liam avrà solo dei sospetti sulla questione di Steffy e le droghe, ma ben presto i suoi dubbi verranno confermati.

Infatti, il giovane Spencer verrà a sapere da Hope che Steffy e il dottore hanno una relazione e così l'uomo deciderà di affrontare la situazione.

In particolare, Liam andrà a casa della sua ex moglie, in quanto vorrà dire la sua sulla nuova relazione della donna, ma la stilista non gli aprirà la porta e non risponderà alle sue telefonate.

A quel punto, l'uomo penserà che sia successo qualcosa e quindi aprirà l'abitazione con le sue vecchie chiavi. Dopodiché, Liam troverà la povera Steffy priva di sensi sul pavimento.

Liam troverà delle sostanze nella casa della stilista

Liam proverà ad animare la sorella di Thomas che lentamente riprenderà i sensi e si stupirà di trovare il suo ex marito al suo fianco.

L'uomo chiederà alla stilista cosa sia successo: lei dirà di stare bene e che non sta più prendendo le pillole. Dunque, la donna vorrebbe che lo Spencer non si preoccupi per lei e anzi le dirà di andare via per stare accanto a Hope.

Nonostante ciò, Liam non demorderà, essendo convinto che la stilista stia mentendo e metterà la casa a soqquadro, fino a quando troverà appunto delle sostanze: a quel punto l'uomo si scaglierà contro la sua ex e vorrà delle spiegazioni a tal proposito.