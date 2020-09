A Beautiful mancherà davvero poco prima che il grande segreto sullo scambio di culle di Beth venga svelato. Ciò avrà come conseguenza l'arresto di Flo, mentre Thomas, per il momento, se la caverà grazie a Ridge. Proprio quest'ultimo farà visita a Flo in carcere e le rinfaccerà tutto il male fatto ai suoi figli, augurandole di rimanere per molto tempo dietro le sbarre. Lo stilista sarà furioso con la giovane soprattutto per il dolore causato a Steffy, costretta a separarsi da Phoebe/Beth.

Beautiful, spoiler americani: Ridge ritiene Flo responsabile del dolore di Steffy

Il segreto su Beth verrà a galla grazie alla rivelazione di Douglas: il bambino infatti riferirà a Liam quanto sentito in una conversazione tra Thomas e Flo.

Liam e Hope potranno quindi riabbracciare la figlia creduta morta per mesi, ponendo fine al proprio strazio. Ciò causerà l'inevitabile dolore di Steffy, costretta a separarsi da Phoebe dopo averla tenuta tra le braccia per quasi un anno. Un dolore straziante per la giovane Forrester che troverà conforto tra le braccia del padre Ridge. Quest'ultimo sarà furibondo con Flo e la riterrà l'unica responsabile del dolore causato ai suoi figli.

Anticipazioni Beautiful: Ridge va a trovare Flo in prigione, duro scontro tra i due

Dalle anticipazioni made in Usa, anche Thomas sarà nei guai per il coinvolgimento nell'occultamento della verità su Beth, ma il ragazzo al momento, si ritroverà in ospedale dopo la caduta dalla scogliera.

Il giovane non sarà in pericolo di vita e nel prosieguo delle vicende, dovrà anch'egli rispondere di quanto accaduto con Beth.

Mentre Forrester jr si troverà ancora in ospedale, Ridge farà visita a Flo in carcere. La figlia di Shauna sarà sorpresa nel trovarsi di fronte lo stilista il quale, furioso, la accuserà di essere responsabile dei guai di Thomas e delle sofferenze della sua famiglia.

Di contro, Flo cercherà di spiegargli come siano andate le cose con Thomas, ivi comprese le minacce subite dal giovane, anche se Ridge non crederà alla colpevolezza del figlio.

Beautiful: Ridge si augura che Flo resti in carcere a lungo

Durante il faccia a faccia con Ridge, Flo si mostrerà dispiaciuta per l'incidente occorso a Thomas ma Ridge sembrerà non crederle e la incalzerà ricordandole anche il male fatto a Steffy.

Lo stilista non perderà occasione per raccontarle il terribile momento in cui Steffy si sarà dovuta separare dalla bambina. Un dolore che continuerà ad accompagnare la figlia di Ridge e Taylor per molto tempo.

Flo sarà senza parole di fronte al racconto di Ridge e sarà mortificata per quanto successo. Ridge dal canto suo, avrà solo una consolazione: quella di sapere che Flo resti per molto tempo dietro le sbarre per tutto il male fatto a Liam, Hope e ai suoi figli.

Nelle puntate di Beautiful successive a questo scontro tra Flo e Ridge, vi saranno alcuni risvolti inattesi, che porteranno lo stilista a concedere la possibilità di uscire dal carcere alla giovane Fulton.