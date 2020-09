Gli spoiler della soap opera DayDreamer riservano diverse sorprese per i telespettatori che la seguono su Canale 5.

Nelle puntate che andranno in onda domenica 13 e poi sabato 19 settembre, Can e Sanem faranno di tutto per rimanere in intimità. In seguito Emre riuscirà finalmente a baciare Leyla, la sorella di Sanem. Quest'ultima presenterà la nuova campagna pubblicitaria della Fikri Harika e farà un ottimo lavoro.

Intanto Can sarà assai soddisfatto del successo della campagna e deciderà di promuovere Sanem nel ruolo di copywriter. Successivamente Osman otterrà un ruolo in una serie televisiva.

Spoiler DayDreamer: puntata del 13 settembre

Nelle puntata di DayDreamer che verrà trasmessa questa domenica 13 settembre, Can sarà assai turbato, ma cercherà di restare calmo, mentre Deren al contrario sarà notevolmente pensierosa e aggressiva. Pertanto il fotografo deciderà di prendere in mano la situazione e inviterà Sanem e i suoi colleghi ad andare a lavorare a casa sua per stare più tranquilli ed essere più creativi.

In seguito Mevkibe Aydin, la madre di Sanem, non vorrà che la figlia e Can rimangano da soli, così con la scusa di portare dei sarma fatti a mano si presenterà a casa di Divit. Una volta arrivata presso l'abitazione di Can, Mevkibe si renderà conto che la coppia è in compagnia di altre persone, ma resterà per tenere sotto controllo i due giovani.

Aylin cerca di sabotare l'evento della 'Compass Sport'

I bocconcini portati da Mevkibe a casa di Can verranno apprezzati da tutti i presenti, poi il fotografo proporrà a Sanem di fare un discorso inaugurale alla serata evento della 'Compass Sport', Sanem rimarrà assai felice dell'offerta e accetterà subito.

Successivamente arriverà il giorno dell'evento, durante il quale Can e Sanem faranno la conoscenza del signor Mackinnon. Nel frattempo Aylin proverà a sabotare la riuscita dell'evento, cancellando il file con le linee guida per la presentazione della campagna, ma Sanem riuscirà lo stesso a fare un ottimo lavoro e riuscirà a mostrare la nuova pubblicità senza intoppi.

Puntata del 19 settembre: Sanem diventa copywriter

Nella puntata di DayDreamer che andrà in onda sabato 19 settembre, Aylin recluterà una cameriera per sporcare di vino l'abito di Sanem, poi quest'ultima rimarrà bloccata all'interno del bagno. Più tardi Can riuscirà a liberare la sua amata, ma sarà stufo dei vari contrattempi della serata, così proporrà a Sanem di lasciare la festa per trascorrere del tempo da soli.

Intanto Emre bacerà Leyla, la coppia si troverà sotto casa Aydin proprio nello stesso momento in cui torneranno anche Can e Sanem, questi ultimi verranno notati anche da Melahat. La donna, la mattina seguente, andrà a raccontare tutto a Mevkibe riguardo la scena vista.

Successivamente il lancio della nuova campagna avrà un buon successo, così Can deciderà di premiare Sanem, promuovendola nel ruolo di Copywriter.

Osman ottiene un ruolo in una serie tv

Deren e Guliz saranno assai turbati per la promozione di Sanem, poiché saranno convinti che la donna non meriti davvero l'incentivo, bensì saranno sicuri che Can abbia privilegiato la giovane soltanto perché è coinvolto emotivamente da lei. In effetti Sanem e Can sono una vera e propria coppia, ma non vogliono essere protagonisti delle malelingue, così cercheranno un po' di privacy per rilassarsi e guardare un film in tranquillità.

Intanto presso l'ufficio tutti saranno alla ricerca dei due amanti, ma J.J. farà di tutto per coprirli. Infine, Osman otterrà un ruolo in una serie televisiva e porterà la troupe presso il suo quartiere. Quando il regista vedrà la zona rimarrà molto colpito, tanto che deciderà di girare alcune scene all'interno del minimarket di Mevkibe, scatenando così la gelosia di Aysun.

In seguito Muzzafer sentirà le due donne discutere.