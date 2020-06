Il segreto dello scambio di culle verrà svelato anche a Thomas durante la puntata di Beautiful che andrà in onda lunedì 29 giugno su Canale 5. Il giovane Forrester, dopo aver messo alle strette Flo, verrà a sapere dalla ragazza che Phoebe è in realtà la figlia di Liam e Hope.

Thomas, dunque, scoprirà che Beth è ancora viva e ne resterà alquanto spiazzato. Lo stilista in un primo momento sembrerà deciso a raccontare la verità alla sorella Steffy.

Flo confessa a Thomas che Beth è viva

Secondo le anticipazioni del 29 giugno di Beautiful, Thomas comincerà a sospettare che Flo stia nascondendo qualcosa e comincerà ad incalzarla.

La ragazza, anche per togliersi un peso dalla coscienza, rivelerà a Forrester che in effetti la piccola Beth è viva e che si tratta della bambina adottata da Steffy.

Thomas, incredulo, ascolterà tutti i dettagli del piano orchestrato dal dottor Reese e della complicità di Flo nella strategia che ha portato all'adozione di Phoebe. Intanto Hope e Liam, all'oscuro di tutto, firmeranno le carte dell'annullamento del loro matrimonio.

Beautiful, anticipazioni: Brooke contraria alla fine del matrimonio di Liam e Hope

Brooke cercherà di far capire alla figlia che se firmerà i documenti della separazione da Liam commetterà un grosso errore. Hope però non vorrà sentire ragioni e ancora una volta spiegherà alla madre perché ha preso questa decisione.

La perdita di Beth è stata per lei un grande dolore e, per cercare di superare almeno in parte questo periodo difficile, s'impegnerà a fare da madre al piccolo Douglas. Zoe, intanto, apprenderà che Xander non ha rivelato a nessun altro il segreto sullo scambio delle culle, e per l'ennesima volta ricorderà al fidanzato che se la verità dovesse venire a galla sia lei che Reese rischierebbero di finire in galera.

Spoiler prossime puntate di Beautiful: Thomas non dice nulla a Steffy di Beth

Archiviata la puntata del 29 giugno, negli episodi successivi di Beautiful Thomas andrà a casa di Steffy per dirle finalmente la verità su Phoebe e sul destino della figlia Beth. Il giovane Forrester, però, quando vedrà la sorella felice insieme alle bambine e a Liam, non avrà il coraggio di parlarle e fuggirà via senza farsi vedere.

A questo punto, comincerà a pensare che sia il caso di chiarire la situazione almeno con Hope.

Ricordiamo che la soap opera statunitense va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 13:40 circa.