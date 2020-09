Per tutta l'estate DayDreamer - Le ali del sogno è andata in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. Lunedì 7 settembre, però, partirà la nuova stagione di Uomini e Donne e la programmazione della serie subirà delle modifiche. Una tra queste sarà la messa in onda in prima serata che avverrà sempre il 7 settembre a partire dalle 21:20.

La promozione in prime time non è l'unico traguardo raggiunto da DayDreamer. La fiction turca, infatti, è stata inserita anche nel catalogo di Amazon Prime Video. Il successo della serie con Can Yaman e Demet Özdemir ha spinto la piattaforma a pubblicare i primi 45 episodi in lingua italiana, già andati in onda su Canale 5 durante il periodo estivo.

Amazon Prime Video: DayDreamer - Le ali del sogno in streaming con i primi 45 episodi

Dopo aver conquistato la prima serata su Canale 5, la romantic comedy DayDreamer - Le ali del sogno arriva anche in streaming su Amazon Prime Video. Per gli abbonati alla nota piattaforma sono già disponibili i primi 45 episodi della serie che racconta la tormentata e contrastata storia d'amore tra Sanem Aydin e Can Divit. Le vicende dei due protagonisti, interpretati rispettivamente da Demet Özdemir e Can Yaman, e di tutti gli altri personaggi della serie hanno conquistato il pubblico italiano. Dopo il successo ottenuto da Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, trasmessa la scorsa estate sempre su Canale 5, un'altra serie turca è entrata nel cuore dei telespettatori registrando un alto indice di share.

Gli episodi caricati su Amazon Prime Video sono disponibili soltanto in lingua italiana. Non c'è, perciò, la possibilità di vederli in lingua originale e non sono nemmeno previsti i sottotitoli in turco.

La prima serata su Canale 5 potrebbe essere per DayDreamer una soluzione provvisoria

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, l’attore turco Can Yaman è tornato ad essere protagonista su Canale 5 con la serie Daydreamer – Le ali del sogno, in onda sulla rete ammiraglia dal 10 giugno 2020.

La fiction ruota attorno alle vicende del fotografo giramondo Can Divit e dell'ingenua ragazza di quartiere Sanem Aydin che, stando alle decisioni di Mediaset, continueranno ad andare in onda anche dopo l'estate. Oltre alla prima serata in programmazione il 7 settembre, la serie andrà in onda anche sabato 12 alle 14:45, prima del debutto di Verissimo.

La rete ha optato per la soluzione del prime time che potrebbe essere, tuttavia, provvisoria. Secondo le anticipazioni diffuse online, lunedì 14 settembre dovrebbe debuttare la nuova edizione del Grande Fratello Vip e ciò cambierebbe la programmazione di DayDreamer che resta, perciò, incerta.