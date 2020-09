Sarà un lieto fine aggrovigliato nelle solite dinamiche dettate dalla perfidia di Huma, quello che vivranno Sanem e Can nelle prossime puntate di DayDreamer. La coppia, infatti, darà inizio a una nuova vita insieme, ma Huma metterà tra loto sempre il suo zampino malefico, affinché suo figlio torni tra le braccia della sua ex Polen.

DayDreamer: Can e Sanem tornano insieme e si scambiano un bacio

Nelle prossime puntate di DayDreamer Yigit farà di tutto pur di consolidare il suo legame con Sanem e tra i vari tentativi le proporrà di andare insieme a lui a una fiera nella città di Smirne. Can, ovviamente, non sarà contento della cosa, ma proseguirà con la sua vita e con il nuovo progetto editoriale di Polen: il ricettario turco (Can si occuperà di fotografare le pietanze).

Un giorno impegnato sul set, quando sentirà che Sanem sarà in procinto di partire, saluterà tutti e comunicherà a Polen che non partirà insieme a lei per i Balcani, dichiarando che per qualche giorno vorrà restare solo nella sua casetta nel bosco.

Sanem udirà tutta la conversazione e sentendo che Can non partirà più deciderà di disdire il suo viaggio con Yigit e di raggiungere il fotografo nella casetta. Can, incredulo, si ritroverà davanti Sanem. Le chiederà perché non è partita per Smirne e lei gli risponderà semplice che non l'ha voluto fare dopo aver sentito che non sarebbe più partito per i Balcani. Sanem gli correrà incontro, lui l'afferrerà e i due si scambieranno un tenero bacio.

Can e Sanem trascorrono la notte insieme nella casetta nel bosco e il giorno successivo faranno rientro in città.

Durante il viaggio in auto lui non farà altro che dirle quanto gli è mancata, anche in ufficio, proponendole di ritornare a lavorare presso la Fikri Harika.

Huma vuole sempre allontanare Sanem da Can

Sanem, nonostante l'amore che prova, non sarà tanto concorde con la richiesta di Can, in quanto la troverà molto scortese nei confronti del suo nuovo capo Yigit.

Ovviamente queste parole faranno arrabbiare Can, in quanto non riuscirà a capire come abbia fatto questo Yigit a diventare così importante per lei in così poco tempo. Queste parole, però, non faranno cambiare idea a Sanem, infatti la ragazza farà intendere al suo fidanzato che non avrà intenzione di abbandonare il suo nuovo progetto nella casa editrice.

Da questo momento in poi, però, le cose per la coppia non si presenteranno facili. Infatti da una parte Polen, con la complicità di Huma, farà di tutto pur di riprendersi il "suo" Can. La mamma del fotografo, prossimamente, organizzerà una cena in un ristorante sofisticato e molto costoso solo per mettere in imbarazzo la famiglia Aydin. Dall'altra parte ci sarà Yigit, pronto a qualsiasi cosa pur di non perdere Sanem e cercherà di trovare una soluzione pur di non permettere alla giovane Aydin di riprendere il suo lavoro all'interno della Fikri Harika.