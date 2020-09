Colpo di scena per tutti i fan di DayDreamer - Le ali del sogno, i quali dovranno fare i conti con un nuovo cambio palinsesti all'orizzonte. Sabato 19 settembre è in programma una nuova puntata doppia della soap opera turca con Can Yaman a partire dalle 14.05 ma a quanto pare si tratterebbe dell'ultimo appuntamento in palinsesto nel weekend, visto che dalla settimana successiva non c'è più traccia della serie turca nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione, sia di sabato che di domenica pomeriggio.

Nuovo cambio programmazione per DayDreamer: la soap scompare dal weekend di Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di DayDreamer rivelano che già questa domenica 20 settembre non è in programma una nuova puntata della soap opera alle 16:15, ma verrà sostituita da un doppio appuntamento con Una Vita che andrà a fare da traino a Domenica Live di Barbara D'Urso.

E poi ancora da sabato 26 settembre non c'è più traccia neppure della doppia puntata settimanale con DayDreamer. Al momento, infatti, non compare più in palinsesto e quindi anche la programmazione del weekend risulta essere sospesa. Ma cosa ne sarà a questo punto delle restanti puntate della soap opera con protagonisti Can e Sanem?

E' questa la domanda che attualmente attanaglia i milioni di fan-spettatori, curiosi di scoprire e sapere quale sarà il destino della serie televisiva campione di ascolti dell'estate 2020. Dopo la sospensione in daytime, per lasciare spazio al fortunatissimo Uomini e donne, potrebbe esserci un clamoroso ritorno al posto de Il Segreto?

In queste settimane di settembre, le nuove puntate della soap spagnola con donna Francisca non hanno convinto dal punto di vista degli ascolti, con una media che oscilla tra il 15 e il 16%.

Numeri che hanno permesso alla soap di Rai 1, Il Paradiso delle signore, di avvicinarsi notevolmente dal punto di vista auditel conquistando una media giornaliera superiore al 15%.

Le anticipazioni di DayDreamer del 19 settembre: Sanem attira la gelosia delle colleghe

Possibile che DayDreamer possa prendere il posto de Il Segreto da fine settembre, andando in onda su Canale 5 subito dopo Uomini e donne e facendo, così, da traino a Pomeriggio 5?

Al momento si attendono le decisioni ufficiali che verranno prese dal Biscione.

In attesa di scoprire tutte le novità, gli spoiler della puntata in onda sabato 19 settembre su Canale 5, rivelano che per Sanem ci sarà una gran bella notizia sul lavoro. La campagna pubblicitaria per la Compass Sport si è rivelata un clamoroso successo e il merito è delle idee vincenti di Sanem.

Per tale motivo, il fotografo deciderà di premiarla: da questo momento in poi, Sanem svolgerà il ruolo di copywriter all'interno della Fikra e tale promozione desterà i sospetti e le malelingue di Deren e Guliz, la quali ritengono che la Aydin non meriti di occupare quel posto in azienda.