Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv made in Turchia campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler della puntata in onda il 12 settembre su Canale 5 svelano che Sanem apparirà sempre più gelosa di Can Divit, il quale trascorrerà sempre più tempo in compagnia di Ceyda, il ceo della Compass Sport.

DayDreamer, puntata 12 settembre: Can affida a Sanem lo spot pubblicitario della Compass sport

Le anticipazioni della nuova puntata di Daydreamer - Le ali del sogno in programma sabato 12 settembre dalle ore 14:10 su Canale 5 annunciano importanti novità.

In dettaglio, Can (Can Yaman) si precipiterà furioso negli uffici di Fabbri per avere un confronto con lui. Purtroppo l'imprenditore straniero non si farà trovare, mentre ci sarà un bruttissimo litigio tra Emre (Birand Tunca) e Aylin davanti ai dipendenti della Fikri Harika. Sanem, a questo punto, deciderà di andare a parlare con il contabile per proporgli un accordo. In questo frangente, il minore dei Divit si dichiarerà disposto a licenziare la Yuksel solo se anche lei rinuncerà al suo posto di lavoro.

Successivamente, la minore delle Aydin si dimostrerà molto gelosa del corteggiamento serrato di Ceyda nei confronti del fotografo. A tal proposito, Can affiderà a Sanem il lancio dello spot pubblicitario della Compass Sport.

Una notizia, che susciterà la rabbia di Deren. Di conseguenza, la direttrice creativa sarà colta da uno stato d'agitazione molto forte.

Ceyda regala una macchina fotografica al maggiore dei Divit

Nella puntata del 12 settembre della Serie TV con Demet Ozdemir, Can e Ceyda approfitteranno dello studio della campagna pubblicitaria della Compass Sport per trascorrere del tempo insieme.

La proprietaria dell'azienda di prodotti sportivi farà in modo di stare da sola in ufficio col fotografo. Ed ecco che la donna regalerà una macchina fotografica di antiquariato al maggiore dei Divit. La situazione venutasi a creare non piacerà affatto a Sanem, la quale inizierà a spiare le mosse della sua rivale in amore.

Di conseguenza, la minore delle Aydin chiederà ad Ayhan di frequentare la palestra, dove si allena Can in modo da tenerlo d'occhio.

Successivamente, l'aspirante scrittrice convincerà Cengiz a sorvegliare le mosse di Emre, in quanto non crede nella sua buonafede. I due, infatti, seguiranno il contabile al ristorante, in quanto sospettano che abbia un appuntamento con Aylin. Infine Muzaffer e Osman si metteranno in contatto con un'agenzia. A tal proposito, il macellaio sarà convocato per un colloquio di lavoro, dove incontrerà Leyla. Purtroppo l'incontro non andrà per il verso giusto.