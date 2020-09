Le anticipazioni della nota soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda in Germania, Ariane non sarà soddisfatta di vedere Christoph alla deriva, così organizzerà un terribile piano ai danni del Fürstenhof. In seguito Werner deciderà di organizzare un rally di auto storiche presso l'hotel, ma a causa di un incendio tutte le macchine andranno distrutte. Soltanto dopo Werner scoprirà che Kalenberg ha appiccato il fuoco volontariamente, con lo scopo di distruggere Christoph e il Fürstenhof.

Werner organizza un rally di auto storiche

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse in Germania, Ariane farà di tutto pur di trascinare il Fürstenhof sull'orlo del fallimento. Kalenberg, infatti, non si limiterà a rovinare la vita di Christoph e pianificherà un diabolico piano per distruggere anche l'hotel tanto caro all'albergatore. Nel frattempo Werner cercherà un modo per risollevare le finanze di Fürstenhof, così deciderà di organizzare un particolare evento: un rally di auto storiche, con l'aiuto di Christoph. I Saalfeld faranno una speciale richiesta per avere un'assicurazione aggiuntiva, utile a tutelarsi in caso di danni alle automobili durante l'evento, ma Ariane riuscirà ad annullare la richiesta dei due, prima che questi se ne accorgano.

Ariane appicca un incendio

Ariane Kalenberg metterà in atto il suo terribile piano ai danni di Fürstenhof e appiccherà un incendio presso il garage nel quale verranno custodite tutte le auto storiche utili all'evento. I Saalfeld faranno di tutto per evitare un tracollo finanziario, ma saranno obbligati a vendere le loro azioni, così cominceranno a cercare un buon acquirente.

Nel frattempo Christoph sarà assai desideroso di acquistare le azioni dell'hotel, così cercherà un modo veloce per trovare il denaro utile: l'uomo penserà di avviare un'astuta truffa e con lo scopo di ottenere i soldi metterà in piedi una finta fondazione benefica.

Christoph viene smascherato da Selina

Selina von Thalheim, vecchia amica di Ariane e proprietaria di una delle auto andate distrutte nell'incendio, si renderà conto dell'inganno progettato da Christoph e lo costringerà a restituire il denaro ottenuto dalla fondazione in modo del tutto illegale. Christoph si ritroverà così senza i soldi necessari per acquistare le azioni dell'hotel, pertanto Werner si ritroverà obbligato a cedere le proprie azioni all'ultimo acquirente disponibile. In seguito, si scoprirà che il candidato in realtà è un prestanome di Ariane, quando l'albergatore scoprirà l'inganno della donna rimarrà assai turbato e sconcertato. Successivamente Kalenberg rivelerà di essere stata lei ad appiccare l'incendio nel garage dove erano presenti le auto storiche, dopo aver appreso la notizia Werner avrà un brutto malore e verrà trasportato d'urgenza in ospedale.

L'albergatore lotterà a lungo tra la vita e la morte e quando si riprenderà racconterà a Robert tutti i dettagli dell'inganno di Ariane.