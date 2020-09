La soap opera di origini turche intitolata DayDreamer - Le ali del sogno andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset anche sabato 26 settembre, a partire dalle 14:45 e sino alle 16:20 circa. Gli spoiler annunciano che Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat Aydin (Berat Yenilmez) apprenderanno della tresca clandestina tra Sanem (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman) a causa di Aylin Yuksel (Sevcan Yasar).

Scendendo nel dettaglio l’ex fidanzata di Emre dopo aver scattato delle foto a Can e Sanem in atteggiamenti compromettenti, le farà finire subito su un giornale, scatenando come previsto la furia dei coniugi Aydin.

DayDreamer, trama di sabato 26 settembre: Mevkibe e Nihat prendono le difese della loro secondogenita

Nel corso dell’episodio della serie tv in onda su Canale 5 sabato 26 settembre 2020, Emre per non far perdere le staffe alla signora Mevkibe si recherà al capanno del fratello Can e lo sorprenderà abbracciato con Sanem vicino al fuoco: quest’ultima farà ritorno a casa dopo aver appreso la storia del ladro. La giovane si vedrà costretta a scendere in piena notte dall’automobile del suo amato, sotto lo sguardo di Aysun e Ihsan.

Il giorno seguente nel quartiere di Sanem inizieranno a circolare dei pettegolezzi, su una sua presunta relazione sentimentale con Can. Le voci riguardanti l’aspirante scrittrice purtroppo arriveranno anche alle orecchie di Mevkibe e Nihat, che per prendere le difese della secondogenita si scontreranno con Ihsan e Aysun arrivando alle mani.

Can è sincero con il fratello Emre, Aylin smaschera Sanem e il figlio maggiore di Aziz

Nel contempo Can ammetterà a Emre che lui e Sanem formano una coppia, e gli preciserà che se partirà viaggerà insieme alla propria amata. A questo punto mentre quest’ultima racconterà a CeyCey del suo fidanzamento segreto con il suo capo, il secondogenito di Aziz farà sapere ad Aylin che Sanem e suo fratello sono tornati insieme.

La dark lady non resterà di certo ferma a guardare, dopo aver appreso che Mevkibe farebbe licenziare la figlia se dovesse scoprire che ha veramente una storia d’amore con Can.

Successivamente il fratello di Emre verrà a conoscenza tramite Sanem delle chiacchiere sorte in agenzia sulla promozione della giovane, e sul loro legame.

Infine Aylin decisa a smascherare Can e l'aspirante scrittrice li fotograferà con il suo cellulare, non appena li vedrà abbracciati al parco. Gli scatti effettuati dalla perfida donna verranno pubblicati su dei giornali scandalistici, e Mevkibe e Nihat non la prenderanno affatto bene quando in tutta Istanbul si saprà che la sua secondogenita Sanem è fidanzata con il proprio capo.