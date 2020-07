Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riportano che Sanem dirà a Emre di voler abbandonare il lavoro a causa dei forti sensi di colpa che ha nei confronti di Can e minaccia di rivelargli tutta la verità. La soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 2:50 del pomeriggio e racconta la storia d'amore travagliata e divertente tra Can, proprietario di un'importante azienda pubblicitaria, e Sanem, sua dipendente. Il loro amore è ostacolato dalla presenza di Emre, fratello di Can, il quale vuole a tutti i costi favorire l'agenzia della sua fidanzata Aylin, servendosi di Sanem che lo aiuta ingenuamente.

Anticipazioni 6 luglio: Sanem presa dal senso di colpa

Nelle scorse puntate Sanem è riuscita a convincere Can a tornare a casa, in quanto il fotografo era stato accusato di plagio e aveva deciso di abbandonare tutto. Can le confessa di essere tornato solo per lei, ma Sanem, presa da un forte senso di colpa, scappa e nega i sentimenti che prova per lui. Ricordiamo infatti che nelle scorse puntate la giovane ha confessato a se stessa di essersi innamorata di Can e, mentre era sul punto di rivelarglielo, è stata interrotta dalla notizia del plagio.

Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 6 luglio, la giovane dipendente deciderà di partecipare a una nuova campagna pubblicitaria per un'azienda di pollame, dove avrà un ruolo molto importante.

Infatti la giovane è molto determinata a trovare l'idea vincente per questo nuovo progetto. Intanto Can non riesce a spiegarsi il comportamento di Sanem e, mentre la cerca per poterle parlare, ascolta una conversazione che la giovane tiene con CeyCey. Durante questa discussione, Sanem confessa al collega di aver lasciato Osman (suo finto fidanzato) perché si sente confusa a causa di due uomini che sono subentrati nella sua vita.

Intanto la giovane dipendente, poiché l'accusa di plagio nei confronti di Can è avvenuta a causa delle foto rubate da lei, minaccia Emre di raccontare tutto a Can se non la lascia andare via dall'azienda.

Sanem vuole rivelare la verità a Can

Nelle puntate precedenti Sanem e Can si sono avvicinati sempre di più. La giovane, presa dai sensi di colpa, scappa continuamente dalle attenzioni del fotografo, pur avendo ammesso a se stessa di provare qualcosa per lui.

Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 6 luglio, Emre cerca di convincere Sanem a restare in azienda offrendole del denaro. Sanem rifiuta e ammette che se non va via è costretta a raccontare tutto a Can. Intanto Emre spiega l'accaduto ad Aylin, la quale lo tranquillizza facendogli notare che Sanem è innamorata di Can e non potrebbe mai allontanarsi da lui. Il fratello del fotografo si convince dopo questa conversazione a non vedere più Aylin.