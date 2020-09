I due protagonisti principali Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman) della Serie TV turca DayDreamer - le ali del sogno, faranno i conti ancora con tanti ostacoli prima di poter essere felici. Le anticipazioni degli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che il fotografo e l’aspirante scrittrice, quando non formeranno più una coppia, si renderanno conto di non poter vivere l’uno senza l’altro.

La sorella di Leyla e il primogenito di Aziz, dopo essersi allontanati a causa di Enzo Fabbri, faranno pace, ma non sarà proprio tutto uguale a prima. La secondogenita degli Aydin, infatti, non vorrà tornare a lavorare alla Fikri Harika.

DayDreamer, trame turche: Ygit annulla il suo viaggio di lavoro con Sanem

Nel corso delle prossime puntate italiane Can, oltre a mettere fine alla sua storia d’amore con Sanem, arriverà a prendere una drastica decisione. Il fotografo, abbastanza arrabbiato con l’aspirante scrittrice per aver ceduto il suo profumo ad Enzo Fabbri, accetterà di trasferirsi nei Balcani con la sua ex fidanzata Polen. Il primogenito di Aziz sarà intenzionato a partire per prendere parte ad un progetto di uno studio fotografico. Prima di lasciare Istanbul, il fratello di Emre passerà alcuni giorni nella sua capanna per riflettere.

Can non rimarrà da solo a lungo, poiché Sanem non perderà tempo per raggiungerlo non appena il suo nuovo datore di lavoro Ygit la assumerà nella sua casa editrice.

Quest’ultimo si vedrà quindi costretto ad annullare il viaggio programmato a Smirne, in cui la fanciulla avrebbe dovuto partecipare ad una fiera del libro.

La sorella di Leyla non vuole lavorare per i Divit, Polen e Huma alleate

A questo punto, la sorella di Leyla metterà piede nella casetta nel bosco di Can, mentre lo stesso ripenserà ai momenti vissuti con lei per fargli sapere di aver rinunciato a lasciare la città con Ygit: in tale circostanza, i due ex fidanzati si scambieranno un bacio appassionato.

Inoltre, Sanem e il figlio maggiore del Divit si prometteranno di affrontare qualsiasi problema insieme, da adesso in poi. Purtroppo, il giorno seguente la secondogenita degli Aydin si rifiuterà di tornare a lavorare alla Fikri Harika, e sottolineerà al proprio amato di dover portare avanti l’impegno preso con l’azienda di Yigit.

Il gesto di Sanem desterà parecchie preoccupazioni a Can: quest'ultimo arriverà a sospettare che il suo ex cognato potrebbe nutrire un interesse sentimentale per la fanciulla.

Nel contempo, Polen si servirà ancora della complicità di Huma per far separare definitivamente il suo ex fidanzato e la sorella di Leyla. Ygit, invece, non disposto a perdere per nessun motivo la sua nuova collaboratrice, farà di tutto per convincerla a continuare a lavorare per lui.