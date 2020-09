Nelle puntate della soap opera di origini iberiche Il Segreto in onda sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, una storica protagonista uscirà finalmente allo scoperto. La donna in questione è Francisca Montenegro (Maria Bouzas) che sceglierà di non restare più rinchiusa tra le mura de La Habana.

La matrona dopo essere apparsa in carne e ossa nella piazza della città in compagnia della marchesa Isabel de los Visos (Silvia Marsò), apprenderà qualcosa che le spezzerà il cuore da Matias Castaneda (Iván Montes) e Marcela Del Molino (Paula Ballesteros). In particolare quest’ultima e il marito faranno sapere a Francisca che Raimundo Ulloa sta facendo il possibile per rintracciarla.

Il Segreto anticipazioni: Tomas e Adolfo fanno la conoscenza di Francisca

Dagli spoiler relativi a ciò che accadrà negli episodi dello sceneggiato in programmazione tra qualche settimana, si evince che Francisca non vorrà più rimanere nascosta nella tenuta di Isabel. Tutto avrà inizio nell'istante in cui la marchesa se ne andrà via dal quartiere iberico per qualche giorno per incontrare un misterioso uomo che vive a Parigi. Montenegro comincerà a nutrire dei sospetti sull'improvvisa partenza della parente, e inscenerà un finto malore per obbligare Antonita ad avvisare Tomas e Adolfo di quanto accaduto.

I due fratelli de Los Visos scopriranno che loro madre ha ospitato Francisca per diversi mesi nel padiglione de La Habana.

Ovviamente Isabel non reagirà affatto bene quando farà ritorno a casa, poiché sorprenderà Montenegro in compagnia dei suoi figli.

Dolores senza parole, Montenegro scopre del doppiogioco di Isabel

Inoltre la marchesa de Los Visos si vedrà costretta a eseguire una richiesta della matrona, che convinta che la perfida Eulalia Castro sia deceduta, le dirà di voler far sapere a tutti gli abitanti che si trova a Puente Viejo.

Nonostante Isabel cercherà di farle cambiare idea, Francisca si dirà disposta a passeggiare nella piazza principale del paese. Tra tutti i cittadini colei che resterà più sorpresa sarà la pettegola Dolores, che non perderà tempo per diffondere la notizia in tutto il quartiere.

A questo punto Montenegro farà i conti con un’amara verità, dopo aver messo piede nella locanda dei Castaneda.

Matias e Marcela confesseranno alla storica darklady che suo marito Raimundo è alla sua disperata ricerca da diverso tempo. Isabel continuerà a non essere sincera nei confronti della sua ospite, infatti le nasconderà il fatto di aver avuto modo di parlare con Ulloa. Francisca quando verrà a conoscenza del doppiogioco della marchesa inizierà a porsi delle domande.