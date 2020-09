Anche sabato 19 settembre il pubblico italiano assisterà ad un nuovo doppio appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno. Come accade ormai da qualche settimana, la serie rivelazione dell'estate 2020 ha lasciato la sua collocazione oraria delle 14:45 per far posto al ritorno di Uomini e Donne. Mediaset ha deciso di regalare ai fan una prima serata con la fiction turca lunedì 7 settembre, per poi collocarla nel weekend: sabato alle 14:10 e domenica alle 16:00. Tuttavia, a partire dal 20 settembre DayDreamer non appare più nel palinsesto di Canale 5. In attesa di capire se e quando verrà riprogrammata la fiction con Can Yaman, si può fare il punto della situazione su quanto manca alla conclusione della serie.

Dei 153 episodi programmati inizialmente, dopo l'appuntamento del 19 settembre, resteranno ancora da trasmettere 82 episodi.

Il 20 settembre stop agli episodi di DayDreamer: incerta la collocazione futura dei rimanenti 82 episodi

DayDreamer - Le ali del sogno è sparita dal palinsesto di Canale 5 e al momento non sembra trovare una collocazione adeguata. Attualmente, l'ultimo appuntamento certo con la serie turca è in programma per sabato 19 settembre alle 14:10, quando andranno in onda due nuovi episodi. Come è stato più volte ribadito, la programmazione italiana differisce da quella turca. In patria la fiction è composta da 51 puntate di 120 minuti e divise in due stagioni. In Italia, invece, DayDreamer è suddivisa in 153 episodi di minor durata.

Con la momentanea sospensione, resterebbero ancora da trasmettere 82 episodi che, a quanto pare, Mediaset non riesce a collocare nel palinsesto di Canale 5. Il sito 'Tv serial' - oltre a 'TV Soap' e 'Gossip e Tv' - riporta un rumor su una possibile collocazione pomeridiana al posto della soap Il Segreto, che fatica a raggiungere gli ascolti delle stagioni precedenti ed è vicina all'epilogo.

Mediaset non ha né smentito né confermato le voci, perciò i telespettatori sono in attesa di sapere quando potranno tornare a seguire le vicende di Can e Sanem.

Ultimo appuntamento certo con DayDreamer: sabato 19 settembre

Le puntate de Il Segreto trasmesse recentemente non superano nemmeno il 16% di share e spesso gli ascolti de Il paradiso delle signore su Rai1 battono quelli realizzati dalla soap spagnola che dovrebbe concludersi anche in Italia nel mese di dicembre.

La serie DayDreamer - Le ali del sogno, invece, raggiunge risultati più soddisfacenti rispetto alla telenovela iberica e potrebbe perciò rappresentare la sua degna sostituta. Dunque, dopo i continui cambi di programmazione la fiction interpretata da Can Yaman e Demet Özdemir, che ha debuttato su Canale 5 il 10 giugno, potrebbe trovare una collocazione stabile dal lunedì al venerdì alle 16:20. Nel frattempo, in attesa di ricevere delle risposte, è prevista la messa in onda di due episodi sabato 19 settembre alle 14:10. Nell'ultimo appuntamento con DayDreamer i telespettatori italiani assisteranno ad un avvicinamento tra Can e Sanem in occasione della presentazione pubblicitaria della 'Compass Sport', dopo un tentativo di sabotaggio da parte della perfida Aylin.

L'esito della serata risulterà più che positivo, perciò Can promuoverà la giovane a copywriter. Intanto inizieranno a circolare dei pettegolezzi in agenzia. Per mettere a tacere le malelingue, la coppia lascerà l'ufficio e andrà a casa Divit per trascorrere del tempo insieme.