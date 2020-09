Nelle prossime puntate italiane di DayDreamer - Le ali del sogno (in onda su Canale 5 e pubblicate in seguito su Mediaset Play) la madre di Can (Can Yaman) ed Emre (Birand Tunca) cercherà di liberarsi di Leyla (Oznur Serceler) assumendo Melis come sostituta. La donna, infatti, si è resa conto dei sentimenti che il figlio nutre per Aydin e tenterà di allontanarla dal giovane. Le anticipazioni turche rivelano che, dopo il rifiuto di Emre di assumere la nuova assistente, che giudica non adatta a rimpiazzare Leyla, la madre Huma (Ipek Tenolkay) ricontatterà Melis e farà in modo che la ragazza si ritrovi a collaborare con il figlio.

Nel frattempo, l'ex segretaria faticherà a nascondere i suoi veri sentimenti e, nonostante il fidanzamento con Osman (Ali Yagci), mostrerà di essere gelosa del giovane Divit, impegnato a istruire la nuova assistente.

Anticipazioni turche DayDreamer - Le ali del sogno: Huma vuole rimpiazzare Leyla

Secondo le anticipazioni turche relative alle puntate di DayDreamer in onda prossimamente anche in Italia Leyla si licenzierà dalla Fikri Harika e inizierà a lavorare nella casa editrice fondata da Yigit (Utku Ates), il fratello di Polen (Kimya Gokce Aytac). La sorella di Sanem (Demet Özdemir) deciderà di andarsene per la troppa pressione esercitata da Emre che la inviterà più volte a riflettere sul suo fidanzamento con Osman.

La giovane, infatti, non è felice accanto al macellaio e continuerà a pensare al suo ex capo. Intanto all'agenzia arriverà la giovane Melis, ma Emre non la riterrà in grado di sostituire Leyla e la manderà via. La madre Huma, resasi conto dell'infatuazione del figlio nei confronti dell'ex segretaria, richiamerà Melis, motivando come scusa la circostanza che anche lei ha bisogno di un'assistente.

In realtà la donna non ha intenzione di lavorare con la giovane e la manderà da Emre, perchè la istruisca sul lavoro che dovrà svolgere in agenzia.

Nelle prossime puntate di DayDreamer Leyla sarà gelosa di Melis: anticipazioni

Leyla andrà a lavorare nella casa editrice di Yigit per allontanarsi da Emre, ma faticherà a nascondere la sua gelosia quando saprà dell'assunzione di Melis.

La madre Huma, infatti, manderà la ragazza dal figlio perchè le insegni i trucchi del mestiere. Con questa scusa la donna cercherà di ostacolare il rapporto tra Emre e Leyla. La neo-assunta servirà alla madre dei Divit per sostituire Aydin, alla quale il figlio appare ancora fortemente legato. Stando alle anticipazioni turche, nelle puntate in lingua italiana che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5, Leyla continuerà a rimandare qualsiasi discorso sul matrimonio con Osman e mostrerà una forte gelosia nei riguardi di Melis, impegnata ad imparare da Emre le nozioni sul programma informatico usato nella Fikri Harika.