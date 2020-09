Ennesimo cambio di programmazione per la soap opera di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno. Le avventure dei protagonisti dello sceneggiato grazie al riscontro positivo da parte del pubblico, non andranno in onda su Canale 5 soltanto il sabato, ma anche la domenica.

Nel corso della puntata che verrà trasmessa il 27 settembre 2020 a partire dalle 16:20, Can Divit (Can Yaman) dopo aver fatto credere a Mevkibe (Özlem Tokaslan) che la sua storia d’amore con Sanem Aydin (Demet Özdemir) sia tutta una montatura, darà nuovamente scandalo.

Il primogenito di Aziz dopo essere stato sorpreso in atteggiamenti equivoci con Ceyda (Gamze Topuz), apprenderà che gli scatti sono finiti nelle mani dei paparazzi.

DayDreamer, anticipazioni del 27 settembre: Can e Sanem tranquillizzano Mevkibe

Le anticipazioni dell’episodio dell'amata serie tv in programma domenica 27 settembre 2020, svelano che Mevkibe sarà furiosa dopo aver visto su un giornale di gossip alcune foto compromettenti della figlia Sanem con Can. La signora Aydin non appena leggerà l’articolo si recherà di corsa alla Fikri Harika, e fortunatamente Cengiz riuscirà a intrattenerla. Intanto Sanem chiederà a Can di fingere di trattarla male in agenzia rimproverandola davanti a tutti i presenti, per dimostrare che non sono fidanzati.

A questo punto il primogenito di Aziz e l’aspirante scrittrice dopo aver riflettuto su cosa inventarsi daranno le dovute spiegazioni a Mevkibe, dicendole che denunceranno il giornalista che ha pubblicato il falso annuncio sulla loro relazione segreta.

Fortunatamente la madre di Leyla e Sanem si tranquillizzerà, e mentre la donna farà ritorno a casa per chiudere la bocca alle pettegole del suo quartiere, il marito Nihat ancora all’oscuro di tutto resterà sconvolto. Quest’ultimo sentirà due passeggere del suo taxi parlare male della sua secondogenita, ma pur essendosi arrabbiato riuscirà a mantenere la calma.

Mckennon vuole collaborare con la Fikri Harika, il fratello di Emre e Ceyda sorpresi insieme

Can finirà per trovarsi nuovamente in una scomoda situazione, ma questa volta sarà coinvolta Ceyda. In una cena organizzata da quest’ultima prenderà parte il famoso Mckennon, che dopo aver apprezzato le idee pubblicitarie del primogenito di Aziz, gli chiederà di collaborare in un progetto per una grande società straniera, desiderosa di entrare nel mercato turco.

Mentre Can e la proprietaria della Compass Sport rimarranno da soli al ristorante in modo momentaneo verranno fotografati da una vicina di tavolo, che farà avere gli scatti a un amico giornalista per farli pubblicare.