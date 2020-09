La serie tv di origini turche intitolata DayDreamer - Le ali del sogno e che vede protagonista l’amato attore Can Yaman, riesce sempre ad appassionare. Nel corso dei prossimi episodi italiani, l’ennesimo tentativo di Huma (Ipek Tenolcay) e Polen (Kymia Gokce Aytac) per far allontanare Can Divit e Sanem Aydin (Demet Özdemir) non andrà a buon fine.

Prima di poter coronare il suo sogno d’amore con l’aspirante scrittrice, il fratello di Emre si vedrà costretto a dare delle spiegazioni alla stampa. Per fortuna Can saprà come reagire quando i giornalisti saranno intenti a fotografarlo in compagnia della sua ex fidanzata Polen, per aver collaborato insieme a un libro.

Nell’istante in cui gli chiederanno se lui e la fisica faranno altri progetti insieme, a gran sorpresa il primogenito di Aziz sposterà l’attenzione sull’editor Sanem. Quest’ultima rimarrà stupita come tutti coloro che saranno presenti, poiché il fotografo tenendola per mano, dichiarerà di amarla.

DayDreamer, spoiler turchi: Can e Sanem decisi a sposarsi

Gli spoiler delle puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che Can e Sanem faranno i conti con la diabolica alleanza tra Huma e Polen disposte a tutto per farli lasciare. Le due dark lady per agire approfitteranno della crisi che il fotografo avrà con l’aspirante scrittrice, per aver ceduto il suo profumo ad Enzo Fabbri. A questo punto la fisica cercherà di convincere il primogenito di Aziz a trasferirsi a Londra con lei e accettare una proposta di lavoro.

Can rifiuterà e farà pace con Sanem. Huma invece metterà in difficoltà Mevkibe e Nihat, i genitori di Sanem, invitandoli in un ristorante parecchio sofisticato: per fortuna i coniugi Aydin avranno il sostegno di Can ed Emre, che prenderanno le loro difese.

A seguito della disastrosa serata, il fotografo si renderà conto che è arrivato il momento di rendere ufficiale la sua storia d’amore con Sanem decidendo di diventare suo marito.

Quest’ultima e il proprio amato quindi non perderanno tempo per annunciare la loro decisione di sposarsi ai rispettivi familiari, ma prima sceglieranno di confrontarsi soltanto con Emre e Leyla.

Il primogenito di Aziz rivela ai giornalisti di amare la sorella di Leyla, l’ennesimo fallimento di Huma

Durante la presentazione di un libro di cucina scritto da Polen per la casa editrice del fratello Yigit, si verificherà l’ennesimo colpo di scena.

Al lieto evento ovviamente prenderanno parte numerosi giornalisti che, condizionati da Huma, esigeranno di sapere da Can se lui e la fisica formano ancora una coppia. Il fotografo su tutte le furie per quanto accaduto perderà la pazienza e, dopo aver invitato Sanem a raggiungerlo, annuncerà alla stampa che si tratta della sua fidanzata. Il fratello di Emre confermerà quindi la veridicità del pettegolezzo circolato qualche settimana fa sui giornali, su una probabile liaison amorosa tra lui e la sua dipendente.

Da una parte i giornalisti rimarranno sorpresi dalle parole pronunciate da Can, dall'altra Huma, nonostante sarà disperata per aver fallito di nuovo, tenterà di conquistarsi la fiducia del figlio facendogli un discorso materno.